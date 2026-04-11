€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Misiunea istorică Artemis 2, în jurul Lunii, s-a încheiat cu succes. Astronauţii au revenit pe Pământ
Data actualizării: 08:11 11 Apr 2026 | Data publicării: 08:07 11 Apr 2026

Misiunea istorică Artemis 2, în jurul Lunii, s-a încheiat cu succes. Astronauţii au revenit pe Pământ
Autor: Mihai Ciobanu

artemis 2 Foto: Agerpres

Misiunea istorică în jurul Lunii s-a încheiat cu o amerizare perfectă în Pacific.

Capsula Orion a misiunii Artemis 2 a reintrat în atmosfera terestră şi a amerizat în siguranţă, vineri noapte, în Oceanul Pacific, după aproape 10 zile petrecute în spaţiu, punând capăt astfel primei călătorii a oamenilor în mediul selenar din ultimii peste 50 de ani, transmite sâmbătă Reuters.

Capsula Orion Integrity a NASA s-a paraşutat uşor în apele calme din largul coastei de sud a Californiei la scurt timp după ora 17:07, ora Pacificului (00:07 GMT, sâmbătă), încheind o misiune care, cu patru zile înainte, i-a dus pe astronauţi la 405.000 de kilometri distanţă de Pământ, mai adânc în spaţiu decât orice altă misiune cu echipaj uman până atunci.

Misiunea istorică Artemis 2, în jurul Lunii, s-a încheiat cu succes. Astronauţii au revenit pe Pământ

Misiunea Artemis 2, care a parcurs un total de 1.117.515 km pe două orbite terestre şi într-un survol la aproximativ 6.000 de kilometri de suprafaţa Lunii, a fost primul zbor de testare cu echipaj uman dintr-o serie de misiuni Artemis care îşi propun să readucă astronauţii pe suprafaţa lunară începând cu 2028 şi să amenajeze o bază selenară permanentă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 43. Negocieri decisive SUA-Iran în Pakistan
Publicat acum 22 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 26 minute
Misiunea istorică Artemis 2, în jurul Lunii, s-a încheiat cu succes. Astronauţii au revenit pe Pământ
Publicat acum 55 minute
Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel
Publicat acum 2 ore si 3 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 3 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
Publicat acum 55 minute
Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel
Publicat acum 2 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 22 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 26 minute
Misiunea istorică Artemis 2, în jurul Lunii, s-a încheiat cu succes. Astronauţii au revenit pe Pământ
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close