Misiunea istorică Artemis 2, în jurul Lunii, s-a încheiat cu succes. Astronauţii au revenit pe Pământ

Capsula Orion a misiunii Artemis 2 a reintrat în atmosfera terestră şi a amerizat în siguranţă, vineri noapte, în Oceanul Pacific, după aproape 10 zile petrecute în spaţiu, punând capăt astfel primei călătorii a oamenilor în mediul selenar din ultimii peste 50 de ani, transmite sâmbătă Reuters.

Capsula Orion Integrity a NASA s-a paraşutat uşor în apele calme din largul coastei de sud a Californiei la scurt timp după ora 17:07, ora Pacificului (00:07 GMT, sâmbătă), încheind o misiune care, cu patru zile înainte, i-a dus pe astronauţi la 405.000 de kilometri distanţă de Pământ, mai adânc în spaţiu decât orice altă misiune cu echipaj uman până atunci.

Misiunea Artemis 2, care a parcurs un total de 1.117.515 km pe două orbite terestre şi într-un survol la aproximativ 6.000 de kilometri de suprafaţa Lunii, a fost primul zbor de testare cu echipaj uman dintr-o serie de misiuni Artemis care îşi propun să readucă astronauţii pe suprafaţa lunară începând cu 2028 şi să amenajeze o bază selenară permanentă.