Artemis II revine pe Pământ. De unde vor fi recuperați astronauții

Cum decurge revenirea

Înainte de întoarcere, echipajul se pregătește pentru intrarea în atmosfera Pământului. Capsula va intra cu o viteză foarte mare, de aproximativ 30 de ori viteza sunetului.

Reintrarea începe la ora 02:53 (ora României), iar la 03:07 capsula va ajunge în Oceanul Pacific, lângă coasta orașului San Diego.

Ce se întâmplă după

O navă a marinei americane, USS John P. Murtha, este pregătită să intervină. Echipajul va scoate astronauții din capsulă și le va face primele controale medicale.