Artemis II revine pe Pământ. De unde vor fi recuperați astronauții

Cei patru astronauți își încheie misiunea de 10 zile în jurul Lunii și revin pe Pământ în această noapte.
Înainte de întoarcere, echipajul se pregătește pentru intrarea în atmosfera Pământului. Capsula va intra cu o viteză foarte mare, de aproximativ 30 de ori viteza sunetului.
Reintrarea începe la ora 02:53 (ora României), iar la 03:07 capsula va ajunge în Oceanul Pacific, lângă coasta orașului San Diego.
O navă a marinei americane, USS John P. Murtha, este pregătită să intervină. Echipajul va scoate astronauții din capsulă și le va face primele controale medicale.
de Val Vâlcu