Călugări budişti din Sri Lanka arestaţi pe aeroport cu 110 kilograme de droguri
Data actualizării: 12:23 26 Apr 2026 | Data publicării: 12:21 26 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

atrage-bucuria-si-pacea-in-viata-sapte-sfaturi-de-la-calugarii-budisti--care-te-ajuta_83772000 Sursa foto: freepik.com

22 de călugări budişti din Sri Lanka au fost arestaţi duminică, la întoarcerea lor din Thailanda. Fiecare dintre ei sunt acuzați că aveau aproximativ 5 kg de droguri ascunse în bagaje.

22 de călugări budişti din Sri Lanka au fost arestaţi duminică, pe aeroportul internaţional din apropiere de capitala Colombo, Thailanda. Ei ar fi avut 110 kilograme de kush, o varietate puternică de canabis, au anunţat autorităţile citate de AFP.

Grupul de călugări budiști, care se întorcea în Sri Lanka, în urma unei vacanţe de patru zile în capitala thailandeză, au ascuns droguri în bagaje, a spus un purtător de cuvânt al vamei din Sri Lanka.

Călugări budiști acuzați că transportau droguri: fiecare ar fi avut aproximativ 5 kg ascunse în bagaje

"Fiecare călugăr transporta aproximativ cinci kilograme de narcotice ascunse în compartimente false în bagaje", a precizat purtătorul de cuvânt.

Călugării budiști, în mare parte tineri studenţi din temple din Sri Lanka, a căror vacanţă a fost sponsorizată de un om de afaceri, au fost predaţi poliţiei şi urmau să fie aduşi în faţa unui magistrat mai târziu duminică.

Cea mai mare captură de droguri făcută vreodată 

Ofiţerii vamali au precizat că a fost cea mai mare captură de kush făcută vreodată pe principalul aeroport internaţional din ţara din Asia de Sud.

În 2025, o britanică în vârstă de 21 de ani a fost arestată cu 46 de kilograme de droguri pe acelaşi aeroport. Şi ea călătorea de la Bangkok la Colombo, notează Agerpres.

