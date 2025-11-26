€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Stiri Alimentând la OMV, plătiți facturile austriecilor la energie: Subvenții de 500 mil. euro, din participațiile la companii
Data actualizării: 20:16 26 Noi 2025 | Data publicării: 20:14 26 Noi 2025

Alimentând la OMV, plătiți facturile austriecilor la energie: Subvenții de 500 mil. euro, din participațiile la companii
Autor: Alexandra Firescu

omv benzinarie foto recenzii Google Maps
 

Austria va asigura cetățenilor săi facturi mai mici la energie, scoțând, din participațiile statului la companii, 500 de milioane de euro. Printre aceste companii se numără și OMV. Nu este clară încă schema anunțată de Christian Stocker.

Guvernul Austriei oferă o subvenție pentru cetățenii țării, în vederea reducerii facturilor la electricitate, de aproximativ 500 de milioane de euro. Banii vin din participațiile statului la companii, a declarat miercuri cancelarul Christian Stocker.

Anunțul este primit drept unul surprinzător în Austria, stârnind întrebări din partea reporterilor despre cum anume vor fi strânși banii, dar cancelarul Stocker a refuzat să detalieze. 

Austria deține participații la diverse companii, inclusiv cele listate la bursă, precum compania petrolieră OMV, compania de utilități Verbund, Poșta Austriacă și A1 Telekom Austria, parte a companiei America Movil a miliardarului mexican Carlos Slim.

”Știm cum vrem să facem acest lucru”

”Va fi posibil să punem la dispoziție aceste 500 de milioane din participațiile noastre”, a declarat Stocker, adăugând că vor fi cheltuieli neutre din punct de vedere bugetar, ceea ce înseamnă că nu vor adânci un deficit pe care guvernul de coaliție centrist încearcă să îl reducă, notează Yahoo Finance, citând Reuters. 

”Înțeleg că doriți să vă spun în detaliu de la ce companie vor proveni și ce metodă va fi utilizat”, a spus Stocker, adăugând:  ”Știm cum vrem să facem acest lucru. Vom conveni asupra detaliilor”. 

Un purtător de cuvânt al companiei publice holding OBAG, care administrează cele mai mari participații ale statului la firme, a refuzat să comenteze anunțul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

omv
participatie
austria
energie
facturi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
O mare companie IT a concediat 6.000 de angajați. Au fost înlocuiți cu cu Inteligența Artificială
Publicat acum 20 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat acum 36 minute
„Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO
Publicat acum 54 minute
Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. "Cobzarul" de la Kremlin, imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close