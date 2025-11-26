Alimentând la OMV, plătiți facturile austriecilor la energie: Subvenții de 500 mil. euro, din participațiile la companii

Guvernul Austriei oferă o subvenție pentru cetățenii țării, în vederea reducerii facturilor la electricitate, de aproximativ 500 de milioane de euro. Banii vin din participațiile statului la companii, a declarat miercuri cancelarul Christian Stocker.

Anunțul este primit drept unul surprinzător în Austria, stârnind întrebări din partea reporterilor despre cum anume vor fi strânși banii, dar cancelarul Stocker a refuzat să detalieze.

Austria deține participații la diverse companii, inclusiv cele listate la bursă, precum compania petrolieră OMV, compania de utilități Verbund, Poșta Austriacă și A1 Telekom Austria, parte a companiei America Movil a miliardarului mexican Carlos Slim.

”Știm cum vrem să facem acest lucru”

”Va fi posibil să punem la dispoziție aceste 500 de milioane din participațiile noastre”, a declarat Stocker, adăugând că vor fi cheltuieli neutre din punct de vedere bugetar, ceea ce înseamnă că nu vor adânci un deficit pe care guvernul de coaliție centrist încearcă să îl reducă, notează Yahoo Finance, citând Reuters.

”Înțeleg că doriți să vă spun în detaliu de la ce companie vor proveni și ce metodă va fi utilizat”, a spus Stocker, adăugând: ”Știm cum vrem să facem acest lucru. Vom conveni asupra detaliilor”.

Un purtător de cuvânt al companiei publice holding OBAG, care administrează cele mai mari participații ale statului la firme, a refuzat să comenteze anunțul.