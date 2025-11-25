€ 5.0890
DCNews Stiri Nouă înșelătorie în România: Facturi false la energie, gaze, apă sau Internet
Data actualizării: 17:14 25 Noi 2025 | Data publicării: 16:42 25 Noi 2025

Nouă înșelătorie în România: Facturi false la energie, gaze, apă sau Internet
Autor: Doinița Manic

bani facturi energie Bani pentru facturi la energie. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Atenție, români! Escrocii trimit facturi false la energie, gaze, apă sau Internet pentru a vă accesa datele financiare.

A apărut o nouă înșelătorie în România! Atacatorii cibernetici profită de aglomerația și presiunea de final de an pentru a-i păcăli pe oameni și le trimit facturi false la energie, apă, gaze sau Internet. Scopul este unul singur: furtul datelor financiare și efectuarea de tranzacții în numele victimelor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra acestei noi metode de fraudare și oferă recomandări esențiale pentru a evita capcana escrocilor.

VEZI ȘI: Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații

"Atacatorii cibernetici pot trimite notificări privind „restanțe”, „regularizări urgente” sau „facturi neplătite”, în numele unor furnizori de energie, apă, gaze sau Internet. Aceștia copiază logo-urile companiilor, folosesc formulări oficiale și includ linkuri către pagini de plată false, unde solicită reintroducerea datelor cardului sau autentificarea prin coduri primite prin SMS.

Scopul lor? Să obțină acces la datele tale financiare și să efectueze tranzacții în numele tău.

Recomandările DNSC pentru a te proteja de fraudele cu facturi false

Cum te protejezi de fraudele cu facturi false:

- Accesează factura doar din contul tău oficial de client și nu prin linkuri primite pe e-mail, WhatsApp sau SMS.
- Fii atent la formulări dramatice sau amenințări cu deconectarea „în 24 de ore”; furnizorii reali nu comunică în acest mod.
- Analizează cu atenție domeniul web al paginii de plată; cuvinte inversate sau extensii neobișnuite sunt semne clare de risc.
- Nu introduce datele cardului pe pagini necunoscute.
- Raportează mesajele suspecte pe pnrisc.dnsc.ro și infocons.ro.

VEZI ȘI: „Cutia misterioasă”, noua înșelătorie care circulă în România. DNSC, avertisment: Folosesc numele brandului Notino

DNSC și InfoCons - Organizație pentru Protecția Consumatorilor colaborează pentru protecția consumatorilor de cybersecurity, sprijinind cetățenii să se informeze corect și să se protejeze online, astfel încât să se bucure de sărbători în siguranță" transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pe pagina de Facebook.

DNSC
inselatorie online
facturi false
