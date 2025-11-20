Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o alertă de ultimă oră pentru români.
Redăm, complet, alerta DNSC cu privire la browser-ul Google Chrome și alte aplicații tip browser:
Au fost raportate mai multe vulnerabilități critice în browser-ul Google Chrome. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă ca toți utilizatorii să actualizeze aplicația software de tip browser utilizată la cea mai recentă versiune.
ATENȚIE! Nu doar aplicația software Google Chrome este vulnerabilă, ci și alte aplicații de tip browser, bazate pe Chromium, precum Microsoft Edge, Brave, Opera, Epic, Comodo Dragon, SRWare Iron, Ungoogled Chromium, SlimBrowser sau Vivaldi, care sunt afectate de aceleași vulnerabilități și necesită actualizare.
Vulnerabilitățile în cauză sunt CVE-2025-13223 și CVE-2025-13224, ambele de tip „type confusion”. Această eroare determină browser-ul să interpreteze greșit tipul unui obiect și poate fi exploatată pentru rularea neautorizată a unui cod malițios sau provocarea unor blocări ale aplicației.
Compania Google a confirmat că pentru CVE-2025-13223 există semne de exploatare activă, motiv pentru care actualizarea urgentă este esențială.
Vă recomandăm să urmați pașii de mai jos pentru actualizarea browser-ului Google Chrome.
Deschideți Play Store / Magazin Play
Pentru a porni actualizarea automată:
Pentru a porni actualizarea automată:
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu