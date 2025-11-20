€ 5.0889
DCNews Stiri Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Data actualizării: 13:04 20 Noi 2025 | Data publicării: 12:57 20 Noi 2025

Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Autor: Irina Constantin

aplicatii actualizare alerta foto Unsplah/ Românii trebuie să actualizeze de urgență aceste aplicații
 

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o alertă de ultimă oră pentru români.

Redăm, complet, alerta DNSC cu privire la browser-ul Google Chrome și alte aplicații tip browser: 

Au fost raportate mai multe vulnerabilități critice în browser-ul Google Chrome. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă ca toți utilizatorii să actualizeze aplicația software de tip browser utilizată la cea mai recentă versiune.

ATENȚIE! Nu doar aplicația software Google Chrome este vulnerabilă, ci și alte aplicații de tip browser, bazate pe Chromium, precum Microsoft Edge, Brave, Opera, Epic, Comodo Dragon, SRWare Iron, Ungoogled Chromium, SlimBrowser sau Vivaldi, care sunt afectate de aceleași vulnerabilități și necesită actualizare.

Vulnerabilitățile în cauză sunt CVE-2025-13223 și CVE-2025-13224, ambele de tip „type confusion”. Această eroare determină browser-ul să interpreteze greșit tipul unui obiect și poate fi exploatată pentru rularea neautorizată a unui cod malițios sau provocarea unor blocări ale aplicației. 

Compania Google a confirmat că pentru CVE-2025-13223 există semne de exploatare activă, motiv pentru care actualizarea urgentă este esențială.

Vă recomandăm să urmați pașii de mai jos pentru actualizarea browser-ului Google Chrome.

Actualizare Google Chrome pe laptop (Windows / Mac)

  • Deschideți Google Chrome
  • Apăsați pe cele trei puncte din dreapta sus (⋮)
  • Selectați Help / Ajutor
  • Alegeți About Google Chrome / Despre Google Chrome
  • Chrome va începe automat să caute și să instaleze actualizări
  • La final, apăsați Relaunch / Repornește dacă apare butonul
  • *Dacă mesajul afișat este "Chrome is up to date", atunci aplicația este deja actualizată.

Actualizare Google Chrome pe sistemul de operare Android:

Deschideți Play Store / Magazin Play

  • Apăsați pe poza de profil (dreapta sus)
  • Alegeți Manage apps & device / Gestionează aplicațiile și dispozitivul
  • Alegeți Manage / Gestionează
  • Intrați în Updates available / Actualizări disponibile
  • Căutați Google Chrome și apăsați Update, sau selectați toate aplicațiile disponibile pentru actualizare și apăsați butonul de update pentru a le actualiza pe toate.

Pentru a porni actualizarea automată:

  • Deschideți pagina aplicației Google Chrome în Play Store
  • Apăsați pe cele trei puncte (⋮)
  • Bifați Enable auto update / Actualizare automată

Actualizare Google Chrome pe iOS (iPhone / iPad)

  • Deschideți App Store
  • Apăsați pe iconița de profil (dreapta sus)
  • Derulați în jos la Available Updates / Actualizări disponibile
  • Dacă apare Google Chrome, apăsați Update, sau selectați toate aplicațiile disponibile pentru actualizare și apăsați butonul de update pentru a le actualiza pe toate.

Pentru a porni actualizarea automată:

  • Intrați în Settings / Setări
  • Accesați App Store
  • Activați App Updates / Actualizări aplicații

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alerta
aplicatii
actualizare
google chrome
chrome
