Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații

Redăm, complet, alerta DNSC cu privire la browser-ul Google Chrome și alte aplicații tip browser:

Au fost raportate mai multe vulnerabilități critice în browser-ul Google Chrome. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă ca toți utilizatorii să actualizeze aplicația software de tip browser utilizată la cea mai recentă versiune.

ATENȚIE! Nu doar aplicația software Google Chrome este vulnerabilă, ci și alte aplicații de tip browser, bazate pe Chromium, precum Microsoft Edge, Brave, Opera, Epic, Comodo Dragon, SRWare Iron, Ungoogled Chromium, SlimBrowser sau Vivaldi, care sunt afectate de aceleași vulnerabilități și necesită actualizare.

Vulnerabilitățile în cauză sunt CVE-2025-13223 și CVE-2025-13224, ambele de tip „type confusion”. Această eroare determină browser-ul să interpreteze greșit tipul unui obiect și poate fi exploatată pentru rularea neautorizată a unui cod malițios sau provocarea unor blocări ale aplicației.

Compania Google a confirmat că pentru CVE-2025-13223 există semne de exploatare activă, motiv pentru care actualizarea urgentă este esențială.

Vă recomandăm să urmați pașii de mai jos pentru actualizarea browser-ului Google Chrome.

Actualizare Google Chrome pe laptop (Windows / Mac)

Deschideți Google Chrome

Apăsați pe cele trei puncte din dreapta sus (⋮)

Selectați Help / Ajutor

Alegeți About Google Chrome / Despre Google Chrome

Chrome va începe automat să caute și să instaleze actualizări

La final, apăsați Relaunch / Repornește dacă apare butonul

*Dacă mesajul afișat este "Chrome is up to date", atunci aplicația este deja actualizată.

Actualizare Google Chrome pe sistemul de operare Android:

Deschideți Play Store / Magazin Play

Apăsați pe poza de profil (dreapta sus)

Alegeți Manage apps & device / Gestionează aplicațiile și dispozitivul

Alegeți Manage / Gestionează

Intrați în Updates available / Actualizări disponibile

Căutați Google Chrome și apăsați Update, sau selectați toate aplicațiile disponibile pentru actualizare și apăsați butonul de update pentru a le actualiza pe toate.

Pentru a porni actualizarea automată:

Deschideți pagina aplicației Google Chrome în Play Store

Apăsați pe cele trei puncte (⋮)

Bifați Enable auto update / Actualizare automată

Actualizare Google Chrome pe iOS (iPhone / iPad)

Deschideți App Store

Apăsați pe iconița de profil (dreapta sus)

Derulați în jos la Available Updates / Actualizări disponibile

Dacă apare Google Chrome, apăsați Update, sau selectați toate aplicațiile disponibile pentru actualizare și apăsați butonul de update pentru a le actualiza pe toate.

Pentru a porni actualizarea automată: