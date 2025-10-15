€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:26 15 Oct 2025 | Data publicării: 19:16 15 Oct 2025

Înșelătoria online în plasa căreia poți cădea și tu. Avertismentul DNSC
Autor: Doinița Manic

inselatorie online
 

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un nou avertisment pentru români.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) le atrage atenția românilor să fie foarte atenți la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte.

Potrivit avertismentului lansat, infractorii cibernetici se folosesc adesea de imaginea unor autorități precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC, pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime.

Foto: Facebook DNSC

Cum acționează infractorii cibernetici

 

"Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte!

Adesea, infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorități pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime. Astfel, identitatea vizuală corespondentă precum și numele Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost și sunt încă utilizate de atacatori în tentative de fraudă online.

Acest scam se bazează pe un scenariu în care potențialei victime inițial i se aduce la cunoștință o informație care are rolul de a emoționa și, implicit, de a impacienta utilizatorul (acuze de 'pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie). În plus, stabilesc nevoia de urganță prin stabilirea unei limite de timp pentru a oferi un răspuns la respectivele acuze (48 de ore).

Astfel, capacitatea de analiză și de a lua decizii corecte a potențialei victime este din start afectată. Mai departe, după stabilirea emoției, atacatorii speră să primească detalii compromițătoare sau chiar date sensibile, printr-un răspuns (reply) la e-mail-ul inițial, care NU este una specifică unei autorități, așa cum se poate vedea din imagini.

 

Recomandările DNSC

 
 

Recomandăm vigilență cu privire la primirea unor astfel de mesaje nesolicitate, o analiză în context a mesajului primit și verificarea adresei reale de mail a expeditorului! De multe ori, atacatorii se folosesc de alias-uri pentru a ascunde adresa reală.

Evitați accesarea link-urilor sau atașamentelor din mesaje suspicioase și trimiteți în zona de SPAM astfel de adrese de mail care transmit mesaje-capcană.

Dacă ați căzut în capcană și ați intrat în conversație cu atacatorii, cărora le-ați furnizat ulterior date personale, date de autentificare și mai ales detalii financiare, contactați imediat banca pentru a bloca acel card și eventuale tranzacții ilicite din cont, Poliția pentru a deschide o investigație și DNSC, pentru a informa mai departe și alți utilizatori despre tipul acesta de atac", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DNSC
infractori cibernetici
inselatorie online
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Înșelătoria online în plasa căreia poți cădea și tu. Avertismentul DNSC
Publicat acum 22 minute
Parteneriatul public-privat poate salva România. Elena Cristian: Toată infrastructura Italiei este făcută așa. Exemplul Poloniei
Publicat acum 46 minute
Suedia urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică
Publicat acum 57 minute
Peste 5 milioane de țigarete, confiscate la granița României. Șoferul susținea că transportă alimente
Publicat acum 1 ora si 2 minute
ÎCCJ, ședință de urgență pentru sesizarea CCR pe Legea pentru plata pensiilor private
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 22 ore si 59 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close