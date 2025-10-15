Înșelătoria online în plasa căreia poți cădea și tu. Avertismentul DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un nou avertisment pentru români.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) le atrage atenția românilor să fie foarte atenți la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte.
Potrivit avertismentului lansat, infractorii cibernetici se folosesc adesea de imaginea unor autorități precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC, pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime.
Foto: Facebook DNSC
"Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte!
Adesea, infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorități pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime. Astfel, identitatea vizuală corespondentă precum și numele Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost și sunt încă utilizate de atacatori în tentative de fraudă online.
Acest scam se bazează pe un scenariu în care potențialei victime inițial i se aduce la cunoștință o informație care are rolul de a emoționa și, implicit, de a impacienta utilizatorul (acuze de 'pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie). În plus, stabilesc nevoia de urganță prin stabilirea unei limite de timp pentru a oferi un răspuns la respectivele acuze (48 de ore).
Astfel, capacitatea de analiză și de a lua decizii corecte a potențialei victime este din start afectată. Mai departe, după stabilirea emoției, atacatorii speră să primească detalii compromițătoare sau chiar date sensibile, printr-un răspuns (reply) la e-mail-ul inițial, care NU este una specifică unei autorități, așa cum se poate vedea din imagini.
Recomandăm vigilență cu privire la primirea unor astfel de mesaje nesolicitate, o analiză în context a mesajului primit și verificarea adresei reale de mail a expeditorului! De multe ori, atacatorii se folosesc de alias-uri pentru a ascunde adresa reală.
Evitați accesarea link-urilor sau atașamentelor din mesaje suspicioase și trimiteți în zona de SPAM astfel de adrese de mail care transmit mesaje-capcană.
Dacă ați căzut în capcană și ați intrat în conversație cu atacatorii, cărora le-ați furnizat ulterior date personale, date de autentificare și mai ales detalii financiare, contactați imediat banca pentru a bloca acel card și eventuale tranzacții ilicite din cont, Poliția pentru a deschide o investigație și DNSC, pentru a informa mai departe și alți utilizatori despre tipul acesta de atac", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
de Val Vâlcu