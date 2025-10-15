Înșelătoria online în plasa căreia poți cădea și tu. Avertismentul DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) le atrage atenția românilor să fie foarte atenți la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte.

Potrivit avertismentului lansat, infractorii cibernetici se folosesc adesea de imaginea unor autorități precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC, pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime.

Foto: Facebook DNSC

Cum acționează infractorii cibernetici

"Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte!

Adesea, infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorități pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime. Astfel, identitatea vizuală corespondentă precum și numele Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost și sunt încă utilizate de atacatori în tentative de fraudă online.

Acest scam se bazează pe un scenariu în care potențialei victime inițial i se aduce la cunoștință o informație care are rolul de a emoționa și, implicit, de a impacienta utilizatorul (acuze de 'pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie). În plus, stabilesc nevoia de urganță prin stabilirea unei limite de timp pentru a oferi un răspuns la respectivele acuze (48 de ore).

Astfel, capacitatea de analiză și de a lua decizii corecte a potențialei victime este din start afectată. Mai departe, după stabilirea emoției, atacatorii speră să primească detalii compromițătoare sau chiar date sensibile, printr-un răspuns (reply) la e-mail-ul inițial, care NU este una specifică unei autorități, așa cum se poate vedea din imagini.

Recomandările DNSC

Recomandăm vigilență cu privire la primirea unor astfel de mesaje nesolicitate, o analiză în context a mesajului primit și verificarea adresei reale de mail a expeditorului! De multe ori, atacatorii se folosesc de alias-uri pentru a ascunde adresa reală.

Evitați accesarea link-urilor sau atașamentelor din mesaje suspicioase și trimiteți în zona de SPAM astfel de adrese de mail care transmit mesaje-capcană.