OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”

OMV Petrom dă afară nu mai puțin de o mie de angajați din România. La nivel european, ar fi vorba de două mii de concedieri, din 23.000 de angajați, țara noastră fiind cea mai afectată. 

OMV Petrom ar da afară 1000 de angajați din România, din aproximativ 10.000. ”Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”  a reacționat compania, pentru HotNews

Totuși, sindicaliștii susțin că nu au fost înștiințați de vreun plan de concedieri, pentru sursa citată. ”Am fost șocați vineri, când am citit știrea în presă” a spus Florin Bercea președintele Federației Sindicale FSLI Petrol Energie și prim-vicepreședintele sindicatului de la nivelul grupului OMV. A mai spus că în următoarele zile va avea discuții cu conducerea grupului pentru a lămuri acest subiect. 

Răzvan Nicolescu, membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, a precizat că decizia de concediere a o mie de angajați nu a fost încă prezentată Consiliului de Supraveghere al companiei: ”Informațiile prezentate în Austria privind 1.000 de concedieri la Petrom, în România, nu au fost prezentate membrilor Consiliului de Supraveghere. Nu cunosc dacă sunt reale, unde a fost luată o astfel de decizie și cum au ajuns astfel de informații la Viena”.  

”Am intensificat programele de optimizare a costurilor la nivelul întregii organizații”, a mai transmis OMV Petrom, precizând că nu comentează cifrele privind restructurarea personalului. 

Ministerul Energiei a precizat, de asemenea, că nu i s-a comunicat oficial planul de concedieri, dar va solicita informații.  ”Ministerul va face o analiză foarte atentă ca orice inițiativă de restructurare de personal să nu afecteze aprovizionarea cu energie la nivel național. O să invit luni conducerea companiei la o discuție aplicată pe acest subiect”, a declarat Bogdan Ivan pentru sursa citată. 

