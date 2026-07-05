Ziua Independenţei SUA. Focuri de artificii, survoluri, provocări complexe de securitate

Focuri de artificii, survoluri şi un discurs "foarte lung" al lui Trump, de Ziua Independenţei SUA - Sursa: X

Donald Trump participă la un miting dedicat aniversării a 250 de ani de la independența SUA și promite un discurs-maraton.

Preşedintele american Donald Trump s-a aflat sâmbătă la National Mall din Washington, D.C. pentru ceea ce a calificat drept un "miting spectaculos" care celebrează cea de-a 250-a aniversare a Americii şi după ce în ajun a declarat că de Ziua Independenţei va rosti un discurs foarte lung, ca o demonstraţie de rezistenţă.

Vineri, la începutul după-amiezii, la Washington, sute de oameni cutreierau perimetrul National Mall, gazda Marelui Târg de Stat American, conceput pentru a reprezenta toate cele 50 de state americane şi care a fost închis temporar vineri după-amiază, deoarece temperaturile au atins 101 grade Fahrenheit (38 de grade Celsius).

Oamenii au fotografiat avioanele care survolau cerul şi au încercat să se răcorească în corturi care ofereau limonade la 9 dolari şi pulpe de curcan la 23 de dolari. Mulţi erau îmbrăcaţi în culori patriotice, cu feţele strălucind de transpiraţie.

Discursul lui Donald Trump, centrat pe atacuri la "comuniştii care ar putea câştiga teren în ţară"

Preşedintele american Donald Trump a marcat sâmbătă cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite cu un discurs în stil de campanie electorală, care a reiterat apelurile sale pentru noi restricţii de vot, a avertizat că "comuniştii" ar putea câştiga teren în ţară şi a trecut în revistă ceea ce a numit a fi realizările sale, relatează Reuters.

După o întârziere de aproape două ore din cauza furtunii, Trump a apărut pe National Mall din Washington pentru a susţine un discurs care a combinat apeluri ample la patriotism cu atacuri directe asupra ameninţărilor ideologice percepute pe plan intern şi extern.

Trump a lăudat realizările americane, cum ar fi victoriile în războaie, aselenizarea şi zborul de pionierat al fraţilor Wright, precum şi sistemul de guvernare al SUA în general. Dar a îndemnat, de asemenea, Congresul să adopte o legislaţie blocată care ar limita votul prin corespondenţă şi ar solicita dovada cetăţeniei pentru înregistrarea la vot, a spus că a "şters de pe faţa Pământului" armata iraniană şi a avertizat împotriva unei ascensiuni a comunismului în Statele Unite.

"Ne place să oprim o astfel de ameninţare imediat, şi înainte să înceapă. E ca un cancer, trebuie să-l elimini, şi trebuie să-l elimini rapid", a spus el. Preşedintele republican s-a referit în mod repetat în trecut la candidaţii democraţi de stânga care au câştigat o serie de alegeri primare drept "comunişti", deşi acum nu a făcut-o explicit.

Înainte de Trump, preşedinţii evitau în general apariţiile în persoană la sărbătorile de 4 Iulie, dar el a estompat linia dintre ceremoniile oficiale şi politica de tip campanie electorală, comentează Reuters.

În afară de un discurs similar pe care Trump l-a ţinut în 2019, niciun preşedinte american nu a ţinut un discurs pe 4 iulie pe National Mall din 1951.

Vizitatorii au aşteptat ore întregi pentru a intra la eveniment, confruntându-se cu măsuri de securitate sporite şi temperaturi care au ajuns la 39 de grade Celsius. Valul de căldură record a forţat anularea mai multor parade şi alte evenimente din zonă.

Autorităţile au ordonat evacuarea când s-au apropiat o serie de furtuni, forţând spectatorii să se adăpostească în muzeele şi clădirile guvernamentale din apropiere înainte de a li se permite să se întoarcă.

Trump spusese săptămâna aceasta că va "ţine un discurs foarte lung" pentru mitingul de sâmbătă, "doar pentru a arăta că pot face orice". În schimb, acesta a durat mai puţin de 40 de minute, mult mai scurt decât multe dintre discursurile sale anterioare.

Sute de aeronave și un spectacol uriaș de artificii

Şi evenimentul de sâmbătă, care are loc în contextul valului de căldură sufocant care cuprinde zone din estul şi centrul SUA, include survoluri cu sute de aeronave şi un spectacol de artificii despre care organizatorii speră că va fi cel mai mare din toate timpurile, potrivit Associated Press.

Survoluri militare deasupra capitalei federale Washington, D.C. vor avea loc în fiecare oră între ora locală 13:15 (17:15 GMT) şi apusul soarelui, au declarat organizatorii, iar noul Air Force One al lui Trump va fi prezent într-una dintre formaţiunile de deasupra capitalei.

Printre grupurile care au venit sâmbătă la Washington s-a numărat şi organizaţia naţionalistă albă Patriot Front. Grupul a postat pe reţelele de socializare că 400 de membri ai săi au ajuns în capitală, iar fotografii Reuters au văzut sute de oameni îmbrăcaţi în costume Patriot Front călătorind cu metroul din Washington.

Organizaţia, fondată în 2017, este cunoscută pentru estetica sa şi demonstraţiile intens organizate în stil flash-mob.

Trump, acuzat că adversari că politizează evenimentul aniversar

Însă preşedintele a fost acuzat de adversari că politizează evenimentul aniversar al naţiunii, iar mai mulţi artişti au renunţat să mai participe la evenimente.

Umezeala şi temperaturile extrem de ridicate, de aproximativ 38 de grade Celsius, şi o oră de începere mai târzie decât cea anticipată ar putea avea, de asemenea, un impact asupra numărului de participanţi.

Există, de asemenea, posibilitatea unor furtuni de seară care ar putea perturba evenimentele, organizate printr-un parteneriat public-privat susţinut de Casa Albă.

Într-un discurs rostit în ajunul Zilei Independenţei, preşedintele Trump a susţinut că identitatea americană este ameninţată de ceea ce a numit "radicali" şi "extremişti" interni.

Vorbind vineri la monumentul naţional Mount Rushmore din Dakota de Sud, Trump a avertizat cu privire la reapariţia a ceea ce a numit "ameninţarea comunistă" şi a "nou-veniţilor" care au îmbrăţişat idei contrare modului de viaţă american.

Comentariile sale reflectă o linie politică de atac tot mai amplă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, republicanii încercând să-i eticheteze pe democraţi drept comunişti.

Evenimentul din Washington, D.C. este cunoscut oficial sub numele de "Salute to America 250 Celebrations & Fireworks".

Alte evenimente programate pentru sâmbătă au fost anulate din cauza prognozelor care anunţau temperaturi ridicate.

Nenumăratele evenimente din capitala federală prezintă provocări complexe de securitate

Agenţiile de aplicare a legii au fost nevoite să echilibreze programele schimbătoare şi cerinţele concurente în zilele premergătoare sărbătorii de 4 iulie din Washington, D.C., au declarat pentru CNN mai mulţi oficiali.

Secret Service conduce şi gestionează evenimentul din 4 iulie, împreună cu FBI, Poliţia Metropolitană şi alte poliţii federale şi locale. Acesta jonglează cu securitatea pentru spectacolul aerian al lui Trump şi pentru "Marele Târg de Stat American" de la National Mall.

Agenţiile ajută totodată la protejarea mai multor alte evenimente aniversare din SUA, între care în Boston, California, Pennsylvania şi New York.

Autorităţile federale au fost deja suprasolicitate în această lună, asigurând măsuri extinse de securitate în oraşele care găzduiesc meciuri ale Cupei Mondiale. Doi oficiali federali informaţi despre această problemă au declarat pentru CNN că aceste desfăşurări au întârziat răspunsurile federale la incidente din SUA, inclusiv ameninţări cu bombă şi alte apeluri de urgenţă.

În pofida îngrijorărilor că sâmbătă seară s-ar putea produce un atentat la viaţa lui Trump sau un alt atac, capitala naţiunii este extrem de bine poziţionată pentru a garanta securitatea evenimentelor la scară largă, au declarat pentru CNN mai mulţi oficiali implicaţi în planificare.

"Sunt cele mai sigure evenimente", a spus un oficial federal despre adunările majore din capitală. "Sunt concepute în acest fel. Cel mai înalt nivel pe care îl poţi obţine", a adăugat el.

Incidente recente

A doua zi după ce Casa Albă a dat startul sărbătorilor pentru cea de-a 250-a aniversare a Americii cu o luptă UFC pe Peluza Sudică, directorul FBI, Kash Patel, a anunţat că forţele de ordine au dejucat un complot de a ataca evenimentul folosind drone şi lunetişti pentru a-l viza pe Trump şi pe alţii.

Iar în aprilie, un bărbat înarmat cu o puşcă a plănuit ceea ce procurorii spun că a fost un atentat la adresa lui Trump în timpul cinei corespondenţilor de la Casa Albă.

Bărbatul a reuşit să treacă rapid pe lângă cordonul de securitate instalat de Secret Service, împuşcând un ofiţer înainte de a fi reţinut, spun procurorii.

Trump a promis pentru Washington, D.C. cel mai mare spectacol de artificii din istorie

Spectacolul de artificii de 4 iulie este o tradiţie anuală la Washington, D.C., iar Trump promite că versiunea din acest an - programată să înceapă după discursul său - va fi "cel mai mare spectacol de artificii din istorie".

Circa 850.000 de artificii vor fi lansate din 10 locuri din oraş, inclusiv de pe opt barje de pe râul Potomac, potrivit organizatorilor evenimentului. Se aşteaptă ca focurile de artificii să dureze 40 de minute - de două ori mai mult decât un spectacol obişnuit, unde sunt folosite de obicei aproximativ 20.000 de artificii.

Se urmăreşte obţinerea Recordului Mondial Guinness pentru cel mai mare spectacol oficial de artificii din toate timpurile, depăşind recordul actual stabilit în 2016 de o megabiserică din Filipine.

Existau însă îngrijorări cu privire la nivelurile periculoase de poluare a aerului în oraş.

Documentele interne ale Serviciului Parcurilor Naţionale, obţinute la începutul acestei săptămâni de mass-media, între care Washington Post şi Politico, menţionau că artificiile puteau provoca condiţii "foarte nesănătoase" în centrul capitalei federale.

Temperaturi în creştere, potenţiale furtuni şi puncte de control de securitate ca pe aeroporturi erau menţionate ca posibile elemente cu potenţial de a prejudicia evenimentul, oficialii administraţiei americane fiind îngrijoraţi de potenţiala dimensiune a mulţimii.

Numeroase evenimente în întreaga ţară

Evenimentul a atras, de asemenea, controverse politice în ultimele săptămâni.

Grupul de la Casa Albă care îl organizează - Freedom250 - a fost acuzat de critici că a înlocuit efectiv comisia separată, bipartizană America250, creată de Congres în urmă cu un deceniu, unii democraţi acuzându-l pe Trump de deturnarea evenimentului - o acuzaţie negată de organizatori.

"Preşedintele Trump nu s-a putut abţine să nu încerce să transforme naşterea Americii, acum 250 de ani, într-un eveniment despre el însuşi", a declarat senatorul democrat din California, Alex Padilla, într-o audiere din 24 iunie.

Însă Freedom250 a respins aceste acuzaţii, descriindu-le drept o "defăimare partizană" din partea politicienilor care încearcă să obţină "puncte politice" mai degrabă decât să sărbătorească acest moment istoric al SUA.

Alte activităţi sub egida Freedom 250 includ un miting religios cu vorbitori creştini în mare parte conservatori şi multiple evenimente sportive, inclusiv un program de lupte de arte marţiale mixte - în perimetrul Casei Albe pentru cea de-a 80-a aniversare a lui Trump şi o cursă IndyCar la Washington programată pentru august.

Organizaţia Freedom 250 a sponsorizat, de asemenea, "Freedom Trucks" despre care criticii spun că prezintă o versiune prea religioasă a istoriei americane şi trec cu vederea probleme precum sclavia şi nedreptatea rasială.

Un sondaj Reuters/Ipsos a constatat că o majoritate a americanilor, inclusiv trei sferturi dintre democraţi şi jumătate dintre republicani, consideră că evenimentele care celebrează cea de-a 250-a aniversare a ţării au devenit prea politice.

Trump a încercat, de asemenea, să remodeleze zone largi ale capitalei federale înainte de cea de-a 250-a aniversare, cu rezultate mixte. Multe fântâni şi statui au fost renovate, dar au apărut probleme la mult lăudatele lucrări de renovare de 15 milioane de dolari a Bazinului Reflectorizant al Memorialului Lincoln şi a camerelor de securitate, iar soldaţii stau acum de pază lângă bazinul a cărui vopsea se decojeşte şi a cărui apă este contaminată cu alge.

În alte părţi ale ţării, Globul din Times Square din New York urma să coboare de opt ori pentru a semnala miezul nopţii pe fiecare fus orar al SUA. De asemenea, în metropola americană era programat un spectacol de artificii la ora locală 21:25.

Iar în Philadelphia, unde Declaraţia de Independenţă a fost semnată în Independence Hall acum 250 de ani, cântă vedete Christina Aguilera şi Meek Mill. Oraşul este totodată gazda ultimului său meci de la Cupa Mondială.

Peste 30 de survoluri deasupra Washingtonului

Peste 30 de survoluri militare sunt pregătite deasupra capitalei federale, în timp ce aproape fiecare ramură a armatei americane se alătură eforturilor preşedintelui Donald Trump pentru un spectacol amplu cu ocazia celei de-a 250-a aniversări.

Spectacolul aerian care durează întreaga zi este menit să fie unul dintre cele mai importante elemente vizuale centrale ale aniversării, reunind aeronave militare, echipe demonstrative de elită şi sărituri deasupra oraşului Washington într-o demonstraţie de fast patriotic, creată pentru televiziune.

Zborurile au început puţin după ora 13:00 ET (18:00 GMT) cu un avion Northrop F-5 al NASA şi vor continua la fiecare 10 până la 20 de minute, timp de aproximativ nouă ore.

De asemenea, efectuează survoluri şi cele mai importante două echipe demonstrative de zbor ale armatei - Blue Angels ai Marinei SUA şi Thunderbirds ai Forţelor Aeriene SUA. Corpul Puşcaşilor Marini şi Garda de Coastă a SUA participă, de asemenea, la propriile demonstraţii.

Avionul preşedintelui Donald Trump, Air Force One, în valoare de 400 de milioane de dolari, primit cadou de la guvernul Qatarului, survolează şi el capitala americană.

Un ultim survol - cu un bombardier greu B-1 - are loc după discursul preşedintelui, urmat de ceea ce organizatorii spun că va fi cel mai mare spectacol de artificii din lume.