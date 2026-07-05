SUA 250. E.S. Adrian Zuckerman laudă parcursul României către democraţie: Libertatea, odată cucerită, este întărită prin parteneriat şi scopuri comune

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București. Sursă foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

E.S. Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la Bucureşti, a lăudat parcursul României către democraţie în mesajul său de Ziua Independenţei.

"Astăzi, comemorăm o piatră de hotar cu adevărat istorică — a 250-a aniversare a Declarației de Independență. În urmă cu două secole și jumătate, un grup de vizionari a luat o decizie îndrăzneață și fără precedent: aceea de a fonda o națiune pe idealurile durabile ale libertății, egalității și autoguvernării.

Acea declarație a fost mult mai mult decât simple cuvinte pe pergament — a fost o promisiune. O promisiune testată de-a lungul generațiilor, provocată în momente de criză și întărită de hotărârea celor care au crezut în ea. Fiecare generație a fost chemată să definească aceste idealuri și să le aducă mai aproape de realitate.

Astăzi, facem mai mult decât să reflectăm asupra istoriei — ne reafirmăm angajamentul față de viitor. Sărbătorim progresul realizat, reziliența care a definit această națiune și nenumărații oameni care i-au modelat povestea.

Dar acest moment de cotitură este, de asemenea, un moment de responsabilitate. Misiunea de a construi o uniune mai perfectă nu este niciodată încheiată. Ea cere fiecăruia dintre noi să ducă mai departe valorile libertății, oportunității și dreptății, astfel încât acestea să rămână vii și pline de semnificație pentru generațiile viitoare.

Suntem ghidați de cuvintele nemuritoare ale Declarației de Independență: „Mărturisim aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea se numără Viața, Libertatea și căutarea Fericirii.”", a transmis E.S. Adrian Zuckerman la ceremonia organizată de Alianţa cu ocazia zilei de 4 iulie la Snagov.

"Parcursul României către democraţie reflectă aceleaşi principii"

"Cauza libertății nu a fost niciodată limitată la o singură națiune. Parcursul României către democrație reflectă exact aceleași principii — atașamentul față de libertate, respectul pentru drepturile individuale și credința în autoguvernare. Fiind martor și sprijinind în mod direct acest parcurs, am văzut curajul și determinarea poporului român. Alegând această cale, România stă alături de Statele Unite în afirmarea faptului că aceste valori sunt universale, durabile și merită apărate.

Împreună, națiunile noastre demonstrează că libertatea, odată cucerită, este întărită prin parteneriat, scopuri comune și o credință împărtășită în demnitatea umană.

De asemenea, ni se reamintește că apărarea acestor idealuri este o responsabilitate continuă. Într-o lume în care forțele opuse libertății continuă să provoace valorile democratice, Statele Unite, România și aliații noștri trebuie să rămână fermi. Ne reafirmăm angajamentul de a rezista tiraniei, de a susține statul de drept și de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri.

Așa cum ne amintea președintele Ronald Reagan: „Libertatea nu este niciodată la mai mult de o generație distanță de extincție. Trebuie luptat pentru ea, trebuie protejată și transmisă mai departe.”

Astăzi, să onorăm trecutul, să prețuim prezentul și să ne dedicăm viitorului. Să continuăm să luptăm pentru idealurile care au inspirat o națiune acum 250 de ani.

Să nu uităm cuvintele memorabile ale președintelui John F. Kennedy: „Nu întreba ce poate face țara ta pentru tine — întreabă ce poți face tu pentru țara ta.”

Vă mulțumesc și La mulți ani de 4 Iulie!

Dumnezeu să binecuvânteze poporul României și al Statelor Unite ale Americii.", a completat E.S. Adrian Zuckerman.