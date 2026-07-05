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Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de ziua SUA. A subliniat oportunităţile economice pentru România şi nevoia ca ele să se materializeze

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 05 Iul 2026
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nicusor dan sua
Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat sâmbătă, 4 iulie, la ceremonia de Ziua Independenţei organizată de Alianţa, lângă Bucureşti.

Preşedintele a subliniat oportunităţile reieşite din relaţia dintre România şi SUA şi nevoia ca aceste oportunităţi să se materializeze. 

"E o onoare pentru mine să fiu azi cu dumneavoastră, să sărbătorim împreună aniversarea unui moment cu adevărat istoric. Un moment care a schimbat modul și aspirațiile indivizilor care se raportează la societate și care își construiesc ei înșiși societatea în care vor să trăiască. Și de acolo a pornit parcursul unei națiuni cu multe succese și cu multă sursă de inspirație pentru toate celelalte.

România și Statele Unite au o lungă istorie comună. După Revoluție, această relație s-a consolidat pe plan militar, iar apoi prin participarea noastră în NATO. Dar, mai mult decât o corespondență de interese, eu cred că vorbim despre o convergență de valori. Într-o lume în care valorile sunt puse în discuție, este important ca, din când în când, ele să fie reiterate și reasumate, iar Statele Unite și România împărtășesc acest set de valori.

Bineînțeles că tot timpul există un plan de valori, urmat de un plan de principii, un plan de corespondență și, în final, de un plan operațional. De aceea vreau să mulțumesc tuturor celor care lucrează la acest lucru și, bineînțeles, organizatorilor. Pentru că există încredere, există foarte multe oportunități economice în această relație și trebuie să muncim toți pentru ca aceste oportunități să se realizeze spre binele comun al românilor și al americanilor.

Sunt convins că o să ne mai vedem în formate similare și o să constatăm cu acele prilejuri progresele pe care le-am făcut.

La mulți ani încă o dată!”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan la ceremonia organizată de ALIANŢA, sâmbătă, 4 iulie. 

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Comentarii (1)

Nicolae Ștefan   •   05 Iulie 2026   •   13:34

Și ... uite așa s-a cutremurat de emoție America , la auzul mesajului rostit de Președintele meu ...

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