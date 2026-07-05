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DCNews Stiri Atac armat în New York, de Ziua Independenței. Opt persoane au fost împușcate, printre care patru copii

Atac armat în New York, de Ziua Independenței. Opt persoane au fost împușcate, printre care patru copii

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 05 Iul 2026
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Girofar al unei masini de politie aprins noaptea
Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Cel puțin opt persoane, inclusiv patru copii, au fost împușcate în seara de 4 iulie, în Coney Island, Brooklyn.

Cel puţin opt persoane, între care patru copii, au fost împuşcate în seara zilei de 4 Iulie în Coney Island din Brooklyn, New York, a relatat ABC News duminică, citând Departamentul de Poliţie al oraşului New York (NYPD), conform Reuters.

Agenţia britanică de presă precizează că nu a putut verifica imediat relatarea.

Patru copii, printre victimele atacului armat

Conform ABC News, printre răniţi, care nu au fost identificaţi public, se numără doi bărbaţi (de 33 şi 37 de ani), două femei (de 21 şi 25 de ani) şi patru băieţi, de 6, 7, 12 şi 14 ani.

"Toate victimele au fost transportate de serviciile de urgenţă la spitalele locale, unde şapte persoane au fost înregistrate în stare stabilă", a precizat NYPD, adăugând că "femeia de 21 de ani este înregistrată în stare critică".

Poliţia a precizat că a recuperat o armă de foc de la faţa locului, dar că nu a efectuat nicio arestare.

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