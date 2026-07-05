Ministerul Justiţiei a explicat ce aşteptări are de la viitorul Guvern al României

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Ministerul Justiţiei şi-a exprimat aşteptările cu privire la viitorul Guvern cu drepturi depline al României. Mesajul a fost transmis de Ziua Justiţiei.

"Cu ocazia Zilei Justiţiei, Ministerul Justiţiei adresează salutul său instituţional judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, grefierilor, arhivarilor, precum şi executorilor judecătoreşti, consilierilor juridici, experţilor, personalului de specialitate juridică din instanţe şi parchete, care, în mod esenţial şi nemijlocit sau indirect, contribuie la realizarea unui serviciu public esenţial pentru cetăţeni: serviciul public judiciar.

Cu această ocazie, Ministerul Justiţiei îşi exprimă completa disponibilitate de a menţine un dialog instituţional principial şi corect cu organismele autorităţii judecătoreşti şi ale puterii judecătoreşti şi de a coopera pentru a sprijini, în limita puterilor legale şi constituţionale şi a resurselor existente, buna funcţionare a sistemului judiciar şi independenţa puterii judecătoreşti, garanţii supreme ale respectării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, ordinea legală şi constituţională, ordinea publică şi pacea socială depind direct şi esenţial de buna funcţionare a sistemului judiciar, de imparţialitatea judecătorilor şi procurorilor, de respectarea independenţei lor, de ocrotirea şi sprijinirea legală şi materială a puterii judecătoreşti şi a profesiilor juridice liberale, de profesionalismul şi integritatea tuturor profesiilor juridice.

Ministerul Justiţiei îşi exprimă speranţa şi încrederea că, odată depăşită starea constituţională de interimat, problemele şi provocările din sistemul judiciar vor fi rezolvate cu titlu de urgenţă de un viitor guvern cu puteri constituţionale depline, pe baza dialogului şi a cooperării loiale şi efective între puterile statului, în spiritul deplin al Constituţiei.

La mulţi ani Justiţiei Române!", a transmis Ministerul Justiţiei într-un comunicat de presă.