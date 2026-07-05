Moment viral de Ziua Americii. Unde a ajuns un parașutist după ce steagul uriaș al SUA s-a agățat de un copac - Sursa: X

Momentul s-a produs în timpul unui eveniment la care participau numeroase persoane.

Potrivit imaginilor de pe platforma X, participanții îl aplaudau pe parașutist în timp ce acesta se apropia de zona în care urma să aterizeze.

La un moment dat, steagul de mari dimensiuni purtat de parașutist s-a agățat de un copac, iar acesta și-a pierdut traiectoria. Parașutistul a ajuns peste un cort în care se comercializa bere. Deocamdată, nu există informații despre starea sa în urma aterizării forțate.

Ziua Americii, marcată prin numeroase evenimente

În 2026, americanii au sărbătorit 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Ziua Independenței este celebrată în fiecare an pe 4 iulie și marchează momentul din 1776 în care cele 13 colonii și-au declarat independența față de Regatul Marii Britanii.

Ziua Independenței este sărbătoarea națională a Statelor Unite ale Americii, iar cu această ocazie sunt organizate în întreaga țară ceremonii, parade și numeroase evenimente publice.