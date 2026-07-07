Donald Trump explică de ce construiește un heliport „magnific” la Casa Albă: „Jumătate din peluză a ajuns la ușa Biroului Oval”

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump remodelează Casa Albă. A confirmat că un heliport „magnific” este în construcție și a justificat demersul.

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a confirmat luni că sunt în curs de desfăşurare lucrări pentru construirea unui heliport "magnific" la Casa Albă. Este cea mai recentă amenajare dintr-o serie de proiecte personale ce au ca scop remodelarea clădirii emblematice, transmite AFP.

"Construim acum un heliport, un heliport magnific, cu sigiliul Casei Albe încrustat în granit, sculptat în granit. Este cu adevărat ceva foarte frumos", le-a detaliat preşedintele Trump jurnaliştilor în cadrul unui eveniment din Biroul Oval.

Unde va fi amenajat viitorul heliport de la Casa Albă

Viitorul heliport va fi amenajat pe peluza de sud (South Lawn), unde preşedinţii americani şi familiile lor sunt fotografiaţi de zeci de ani, în momentul în care urcă sau coboară din elicopterul prezidenţial "Marine One".

Jurnaliştii au observat începerea lucrărilor la scurt timp, după demontarea scenei imense instalate în luna iunie pe peluză, cu scopul de a găzdui un eveniment de arte marţiale mixte (MMA).

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Conform miliardarului republican, această amenajare vrea să rezolve problemele cauzate de noua flotă de elicoptere prezidenţiale fabricate de Sikorsky.

În timp ce se raportează pe scară largă că gazele de eşapament ale acestor aparate ard gazonul, Donald Trump a afirmat luni că forţa suflului rotoarelor a smuls iarba. "Elicopterul a aterizat şi jumătate din peluză a ajuns în faţa uşii Biroului Oval", a spus el.

Conform lui Donald Trump, Sikorsky a fost de acord să finanţeze proiectul, compania simţindu-se "puţin vinovată", după daunele cauzate gazonului.

"Costă între 5 şi 6 milioane de dolari. Ei plătesc integral factura. Când am aflat că finanţează proiectul, mi-am spus: să facem ceva frumos, nu doar o placă de beton vopsită în alb", a zis el.

Totuşi, Washington Post înaintează un cost de cel puţin două ori mai mare, de aproape 13 milioane de dolari, ce include şi renovarea porticului de sud, dar şi a aleii adiacente.

Trump vrea heliportul gata înaintea unei posibile vizite a lui Xi Jinping

Conform cotidianului, compania responsabilă de lucrări a fost îndemnată să accelereze şantierul, astfel încât acesta să fie finalizat înaintea unei viitoare vizite de stat, cel mai probabil cea a preşedintelui chinez Xi Jinping în luna septembrie 2026

De asemenea, continuă lucrările de construcţie a unei vaste săli de bal dorite de Donald Trump.

Acest proiect controversat, ce a dus la demolarea completă a aripii de est a Casei Albe, a cauzat o bătălie juridică legată de capacitatea preşedintelui Trump de a iniţia lucrări de o asemenea anvergură fără a cere aprobarea Congresului.

Trump: „În lumea de azi, dacă te cheamă Trump, ești dat în judecată”

Discutând în faţa unui grup de vizitatori în istorica grădină de trandafiri (Rose Garden) a Casei Albe - pe care Donald Trump a reamenajat-o ca terasă într-un stil care aminteşte de reşedinţa sa din Mar-a-Lago - preşedintele s-a plâns de acţiunile din justiție. "În lumea în care trăim, mai ales când te numeşti Trump, ajungi în faţa tribunalelor", a zis el.

Republicanul a dat asigurări că acţiunea în justiţie a avut ca efect neaşteptat dezvăluirea existenţei, sub viitoarea sală de recepţie, a unui "formidabil centru militar" ţinut secret.

Trump a dat de înțeles că vrea modificarea coloanelor bicentenare ale porticului de nord

Donald Trump a lăsat, de asemenea, să se înţeleagă că are în vedere modificarea coloanelor bicentenare ale porticului de nord, în prezent în stil ionic, în favoarea stilului corintic, mai ornamentat şi mai pe gustul său.

În timpul weekendului, Donald Trump a publicat pe reţeaua sa Truth Social schiţe arhitecturale ce arată coloane decorate cu capete de leu pe faţada Casei Albe, mai notează AFP, potrivit Agerpres.