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Centrul Rus de Cultură din Chișinău, închis oficial. Cine va prelua parțial atribuțiile

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 06 Iul 2026
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Republica Moldova harta si steag. Sursa foto: https://www.freepik.com; @aileenchik

Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură din Chişinău şi-a încetat activitatea. Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova a anunțat cine va prelua parțial atribuţiile instituţiei.

Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură din Chişinău şi-a încetat activitatea, a anunțat luni IPN şi Deschide.md. De asemenea, Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova a afirmat că atribuţiile instituţiei vor fi preluate parţial de Secţia de cultură a misiunii diplomatice ruse.

După denunțarea acordului de către Chișinău, Centrul Rus de Știință și Cultură se închide

Această decizie intervine în contextul denunţării unilaterale de către partea moldoveană a acordului interguvernamental din 1998 cu privire la funcţionarea centrelor culturale, iar activităţile culturale vor continua în format restrâns, prin structurile ambasadei, conform misiunii diplomatice ruse.

Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură din Chişinău şi-a desfăşurat activitatea începând cu anul 2009, în contextul unui acord interguvernamental semnat la Moscova în anul 1998.

Centrul Cultural Rus din Chișinău, vizat de acuzații de propagandă

În toamna anului 2025, autorităţile de la Chişinău au aprobat iniţiativa de denunţare a documentului. Instituţia, potrivit acestora, nu ar fi avut un profil strict cultural, ci ar fi fost folosită şi ca platformă pentru activităţi de propagandă şi influenţă hibridă, fiind considerate susceptibile să afecteze suveranitatea Republicii Moldova, transmit cele două media moldovene.

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