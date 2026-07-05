Tragedie în Buzău. Un adolescent s-a înecat în Lacul lui Crăciun

Imagine cu o ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Un adolescent s-a înecat într-un lac din judeţul Buzău.

Un adolescent în vârstă de 16 ani s-a înecat, duminică, în Lacul lui Crăciun, în zona oraşului Nehoiu, judeţul Buzău.

Pompierii din cadrul ISU "Neron Lupaşcu" al judeţului Buzău au fost solicitaţi să intervină pentru salvarea unei persoane din lacul lui Crăciun. La locul intervenţiei s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autoşenilată, o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Buzău cu medic şi elicopterul SMURD Braşov. De asemenea, la locul evenimentului a ajuns şi un echipaj SAJ din Nehoiu.

La sosirea primului echipaj medical, victima, un copil în vârstă de aproximativ 16 ani, a fost scoasă din apă de către persoane aflate în zonă. Copilul a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajul SAJ a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, victima a fost declarată decedată.