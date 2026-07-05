Mii de oameni au ieșit în stradă pentru Viorel Pașca. Mesajul fondatorului Asociației Dumbrava pentru susținători / video

Mii de oameni au ieșit în stradă pentru Viorel Pașca. Mesajul fondatorului Asociației Dumbrava pentru susținători / FOTO: colaj capturi video Facebook @Ebihoreanul

Piața Unirii din Oradea a fost plină duminică seară de susținători ai lui Viorel Pașca, fondatorul Asociației Dumbrava, aflat sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DIICOT privind funcționarea unor centre de îngrijire neautorizate.

Protestul a început în jurul orei 20.00, notează Ebihoreanul, după o mobilizare organizată pe rețelele de socializare sub mesajul „Nu ești singur, Viorel Pașca”. Potrivit organizatorilor, în piață s-au adunat aproximativ 2.500 de persoane, printre care familii cu copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și participanți veniți din alte județe. Mulți dintre cei prezenți au afișat steaguri ale României, ale Uniunii Europene și bannere ale asociației.

Pe pancarte au fost scrise mesaje precum: „Binele nu trebuie pedepsit!”, „Stop abuzurilor!”, „Vocea pacienților contează!”, „Viorel nevinovat!” sau „Statul îi trimitea pe bolnavi la Dumbrava! Și tot statul îl acuză!”.

În timpul protestului, Viorel Pașca a publicat un mesaj pe Facebook în care le-a mulțumit celor care au venit să îl susțină.

„Am privit cu multă emoție miile de oameni care s-au adunat azi în Piața Unirii din Oradea pentru a mă susține. Le mulțumesc tuturor, îi iubesc și sunt mândru că îi am și îi simt alături. E o perioadă grea pentru noi dar sunt convins că Dumnezeu ne va da biruință”, a scris acesta.

Susținătorii săi au afirmat că activitatea desfășurată la Dumbrava a oferit sprijin unor persoane vulnerabile care nu aveau alte soluții, în timp ce ancheta DIICOT vizează modul în care acestea ar fi fost găzduite și îngrijite.

La manifestație a luat cuvântul și avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, care a declarat că apărarea este convinsă că își va putea susține cauza în instanță.

Pe parcursul protestului, participanții au scandat mesaje precum „Capul sus, Viorel!”, „Dumbrava suntem noi!”, „Pașca e nevinovat!” și „Viorel e transparent”.

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Ancheta DIICOT continuă

Viorel Pașca și mai mulți membri ai familiei sale sunt cercetați într-un dosar în care procurorii DIICOT susțin că sute de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate sub aparența unei activități umanitare, în centre neautorizate din județul Bihor.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a inculpaților, însă Tribunalul București a decis cercetarea acestora sub control judiciar.