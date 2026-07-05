Incident violent în Dâmbovița: Un turist a devastat o pensiune din Runcu

Sursa foto: Facebook Poliția Română

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Prahova, este anchetat de polițiști după ce ar fi provocat distrugeri într-o pensiune din comuna Runcu. Potrivit IPJ Dâmbovița, incidentul s ar fi produs pe fondul consumului de alcool, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 20.000 de lei.

Situația a fost semnalată autorităților în data de 3 iulie, când o tânără de 24 de ani a sunat la 112 și a anunțat că un bărbat aflat într-o pensiune din Runcu a devenit agresiv.

Apelul a fost direcționat către Poliția Orașului Fieni, care a intervenit pentru verificarea celor sesizate.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul era cazat la pensiune împreună cu alte trei persoane. Pe fondul consumului de alcool, acesta ar fi devenit agresiv și ar fi distrus mai multe bunuri din interiorul unității de cazare.

Reprezentanții IPJ Dâmbovița au transmis:

„Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că bărbatul era cazat împreună cu alte trei persoane la pensiunea respectivă şi, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi devenit agresiv şi ar distrus mai multe bunuri din pensiune. Administratorul pensiunii a depus plângere prealabilă pentru comiterea infracţiunea de distrugere, prejudiciul fiind evaluat la 20.000 de lei”.

În prezent, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru infracțiunea de distrugere, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul, notează Agerpres.