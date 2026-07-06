Dmitri Medvedev, mesaj dur de Ziua Independenței SUA. Ce reproșuri aduce Washingtonului

Dmitri Medvedev/ Agerpres

Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat că Statele Unite „nu au dreptul să-şi impună voinţa altora” și că ar trebui „să-şi rezolve mai întâi problemele din propria casă”. Mesajul a fost publicat duminică pe platforma Telegram, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite, potrivit dpa.

În prezent, Dmitri Medvedev ocupă funcția de șef adjunct al Consiliului de Securitate Națională al Rusiei. În mesajul său, acesta a ridicat întrebarea dacă Statele Unite, după două secole și jumătate de existență, pot fi considerate „un model sau un imperiu al răului”.

Fostul lider rus a precizat că, din punctul său de vedere, Statele Unite nu se încadrează în niciuna dintre cele două categorii.

„Dar iată unde majoritatea ţărilor din lume sunt de acord: America nu are dreptul să ia decizii în locul altora”, a subliniat Medvedev.

Acesta a continuat prin a susține că fiecare stat își poate gestiona singur problemele interne.

„Fiecare ţară, mică sau mare, este capabilă să-şi rezolve propriile probleme”, a scris el.

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Schimbarea de discurs a fostului președinte rus

Dmitri Medvedev a ocupat funcția de președinte al Rusiei în perioada 2008 - 2012, iar în acei ani era perceput drept unul dintre politicienii ruși cu o abordare mai moderată.

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, discursul său s-a schimbat semnificativ. Medvedev a adoptat un ton mult mai dur și a devenit cunoscut pentru declarațiile sale agresive și pentru amenințările adresate în repetate rânduri statelor occidentale care sprijină Ucraina, notează Agepres.