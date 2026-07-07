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Închisoare pentru şicanare în trafic. Soluţie pentru temperarea şoferilor?

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 07 Iul 2026
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dc conducem teaser

Un şofer din Bucureşti a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare după ce a şicanat un alt şofer şi a provocat un accident soldat cu rănirea gravă a pasagerei din acea maşină.

Este asta o soluţie pentru temperarea teribiliştilor în trafic? 

Discutăm acest subiect cu Titi Aur la DC Conducem. 

Dezbatem, împreună, şi modul în care s-a produs accidentul din Buşteni, unde două fete, de 9 şi 16 ani, au fost lovite pe trecerea de pietoni de o maşină condusă de un bărbat de 61 ani care a spus că "nu le-a văzut". 

Analizăm şi alte imagini din trafic pentru a vedea cum s-a ajuns acolo, dar şi ce puteţi face pentru a le evita. 

Emisiunea se transmite marţi, 7 iulie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

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trafic
dc conducem
titi aur
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