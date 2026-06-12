Povestea unui câine iubitor - Ciobănescul mioritic, la DC Anima / video

DC Anima

Unul dintre cele mai impresionante simboluri ale patrimoniului canin românesc, ciobănescul mioritic, este tema ediției din această săptămână a emisiunii DC Anima.

Recunoscut pentru talia sa impunătoare, inteligență și devotamentul față de familie, ciobănescul mioritic este una dintre cele patru rase românești omologate internațional. Vom afla povestea acestei rase autentice, caracteristicile care o definesc și eforturile crescătorilor care contribuie la păstrarea și dezvoltarea ei.

Alături de gazda emisiunii, Tudor Tim Ionescu, va fi prezent Irinel Dumitrescu alături de ciobănescul mioritic. Vom afla mai multe despre experiența de a crește astfel de câini, despre provocările și satisfacțiile pe care le aduce această rasă spectaculoasă.

Mai multe aflăm vineri, 12 iunie, de la ora 19.00, pe DC News - Facebook și Youtube.