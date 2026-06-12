Vianu Mureșan - invitatul săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO

Filozoful și scriitorul Vianu Mureșan este invitatul ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său, filozoful și scriitorul Vianu Mureșan, vor dialoga despre sensul și valoarea filosofiei astăzi, despre ideea responsabilității etice la Emmanuel Levinas, despre sinucidere și iubire la Cesare Pavese, dar și despre cartea „Ultimul gând”, publicată recent de invitat la editura Eikon.

Vianu Mureșan este absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (1993), doctor în Filosofie (2003), specialist în Fenomenologie și Etică. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. Scriitor, publicist, traducător, redactor de carte și referent științific la editura Eikon, redactor al emisiunii Credință și Cultură al postului Trinitas TV (2025). A publicat poezie, roman, eseuri, studii, tratate despre experiența religioasă, teologia și arta icoanei, filosofia neoplatonică, despre alteritate în perspectivă etică, creativitatea la copii, hermeneutica situațiilor existențiale, filosofia minții. În 2005 a luat premiul „Henri Jaquier” al Centrului Cultural Francez pentru lucrarea – Heterologie, introducere în etica lui E. Lévinas. A fost profesor la Universitatea „Avram Iancu” și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a susținut cursuri și seminarii de Filosofie sistematică, Filosofie modernă și contemporană, Filosofie românească, Metafizică, Fenomenologia experienței religioase, Mitologie românească, Lucian Blaga.

Activitate publicistică: colaborator la reviste de cultură şi suplimente culturale: Tribuna, Steaua, Apostrof, Caiete Silvane, Echinox, Gândire, Cultură & Societate, Piaţa Literară, Renaşterea, Adevărul Literar şi Artistic, Familia, Poesis, Jurnalul pentru Studiul Religiilor şi Ideologiilor, Observatorul (Toronto), Mozaicul (Craiova), Convorbiri Literare, Hyperion, Bucovina Literară, Littera Nova (Madrid), Argeș.

Cărți publicate și participare la volume colective: Fundamentele filosofice ale magiei (2000); Heterologie. Introducere în etica lui Lévinas (2005); Simbolul, icoana, faţa (2006); Corpul şi timpul (o fenomenologie a îmbătrânirii), în volum colectiv, 2005; Pavese, omul jignit (2015), Altul decât Dumnezeu (2017), Nebunul lui Dumnezeu (2014), Sophia Leopold, să ne jucăm că facem artă (2014), Autoportrete în oglinzile cărților (2016), Dialog în Agora (colectiv, 2016), Simetriile înțelepciunii (colectiv, 2017); Altfel despre arta Părintelui Arsenie Boca (volum colectiv, 2019); Bravo, campeón!, (2019); Polifonii pe luciu de oglindă (volum colectiv, 2019); Cele două capete ale tăcerii, (2021); Rescrieri. Sobru și frivol în lumea literară (2023); Ultimul gând. Progresia minții spre punctul de incertitudine (2026); Mircea Martin. Elogiul nuanței (colectiv, coord. Iulian Boldea, 2026).



Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube.

De asemenea, o puteți urmări duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!