Digitalizarea în construcții: De la devize clasice, la roboți, AI și „avatare de rol”. România și redefinirea industriei

DC News continuă seria emisiunilor dedicate excelenței în domeniul construcțiilor, cu o ediție specială de la Forumul Construcțiilor 2026 / nZEB Expo.

În cadrul interviului Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group și Andrei Ciucă, CEO Exenne Technologies / eDevize, vor atinge într-o discuție foarte interesantă decalajele tehnologice din piață, transformarea meseriilor până în 2030 și mitul scenariului apocaliptic în care Inteligența Artificială lasă oamenii fără muncă.

Emisiunea va fi difuzată pe platofrmele DC News joi, 18 iunie 2026, începând cu ora 16:00.

Ce se va discuta?

Piața construcțiilor din România traversează un moment de maximă importanță. În timp ce unele companii încă se luptă cu digitalizarea proceselor de bază, cum ar fi ofertarea sau întocmirea devizelor, liderii inovatori folosesc deja tehnologii avansate, roboți și Inteligență Artificială în proiectare și execuție. Unde se situează, cu adevărat, România față de media europeană în vara anului 2026? Acesta este punctul de pornire al unui dialog esențial despre viitorul infrastructurii autohtone.

Printre cele mai interesante subiecte abordate de cei doi invitați se numără conceptul de „avatar de rol”, sisteme AI specializate pe funcții umane definite, fie că vorbim despre arhitecți, ingineri, devizieri sau șefi de șantier.

De asemenea, interviul oferă o perspectivă aplicată asupra modului în care se integrează algoritmii în fluxul financiar, preluând complet sarcinile repetitive de ofertare și estimare a costurilor.

Nu în ultimul rând cei doi invitați analizează deschis obstacolele din ecosistemul construcțiilor românești, fie că vorbim de lacunele din infrastructură, de legislația rigidă sau de mentalitatea reticentă la schimbare și vor răspunde întrebării aflate pe buzele tuturor: Vor lăsa roboții oamenii fără muncă?

Multe alte subiecte vor fi abordate de Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group și Andrei Ciucă, CEO Exenne Technologies / eDevize, în emisiunea ce va fi difuzată pe data de 18.06.2026, începând cu ora 16:00, pe toate platformele DC News.