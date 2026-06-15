Remus Borza, președintele COAL, radiografia tensiunilor din PNL, la interviurile DC News - VIDEO

Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, vine la interviurile DC NEWS.
Luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 14:00, Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), este invitatul lui Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS.
Principalele subiecte de discuție vor fi:
- Radiografia situației economice din România
- Ce trebuie să facă noul guvern al țării
- Care sunt riscurile pentru România
- Care este situația în PNL
- Se sparge PNL?
- PNL se așează în remorca USR-ului?
- PSD nu mai prinde rotativa
Acestea şi multe alte informaţii le aflaţi luni, 15 iunie 2026, LIVE, începând cu ora 14:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi YouYube.
Rămâneţi alături de noi!