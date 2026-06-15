Remus Borza, președintele COAL, radiografia tensiunilor din PNL, la interviurile DC News - VIDEO

Imagine cu avocatul Remus Borza. Foto: DC NEWS

Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, vine la interviurile DC NEWS.

Luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 14:00, Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), este invitatul lui Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS.

Principalele subiecte de discuție vor fi:

Radiografia situației economice din România

Ce trebuie să facă noul guvern al țării

Care sunt riscurile pentru România

Care este situația în PNL

Se sparge PNL?

PNL se așează în remorca USR-ului?

PSD nu mai prinde rotativa

Acestea şi multe alte informaţii le aflaţi luni, 15 iunie 2026, LIVE, începând cu ora 14:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi YouYube.

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