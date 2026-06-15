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DCNews Stiri Remus Borza, președintele COAL, radiografia tensiunilor din PNL, la interviurile DC News - VIDEO

Remus Borza, președintele COAL, radiografia tensiunilor din PNL, la interviurile DC News - VIDEO

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 15 Iun 2026
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remus borza invitat la dc news
Imagine cu avocatul Remus Borza. Foto: DC NEWS

Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, vine la interviurile DC NEWS.

Luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 14:00, Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), este invitatul lui Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS.

Principalele subiecte de discuție vor fi:

  • Radiografia situației economice din România
  • Ce trebuie să facă noul guvern al țării
  • Care sunt riscurile pentru România
  • Care este situația în PNL
  • Se sparge PNL?
  • PNL se așează în remorca USR-ului?
  • PSD nu mai prinde rotativa

Acestea şi multe alte informaţii le aflaţi luni, 15 iunie 2026, LIVE, începând cu ora 14:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi YouYube. 

Rămâneţi alături de noi!

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