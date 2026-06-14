Educația - Examene, priorități și provocări. Prof. dr. Florian Lixandru, la DC EDU

Prof. dr. Florian Lixandru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Luni, 15 iunie, începând cu ora 20:00, prof. dr. Florian Lixandru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
- Învățământul din Capitală
- Examene
- Elevi și profesori
- Școala românească
- Priorități, provocări, programe și proiecte pentru educație
- Inteligența Artificială și alte teme de interes major
Emisiunea va fi transmisă luni, 15 iunie, de la ora 20:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.
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