Educația - Examene, priorități și provocări. Prof. dr. Florian Lixandru, la DC EDU

Sorin Ivan și prof. dr. Florian Lixandru, Inspectorul General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației, la emisiunea DC Edu

Prof. dr. Florian Lixandru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 15 iunie, începând cu ora 20:00, prof. dr. Florian Lixandru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Învățământul din Capitală

Examene

Elevi și profesori

Școala românească

Priorități, provocări, programe și proiecte pentru educație

Inteligența Artificială și alte teme de interes major

Emisiunea va fi transmisă luni, 15 iunie, de la ora 20:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.

Rămâneţi alături de noi!