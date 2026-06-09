Legea salarizării unitare: Grevă japoneză în spitalele din România, marți / foto

Proteste Sanitas. Sursa foto: Agerpres

Angajații din sănătate protestează, marți, și au început o grevă japoneză, din cauza noii legi a salarizării unitare.

Potrivit unui anunț al Federației Sanitas din România, 120.000 de angajați din sănătate sunt astăzi în grevă japoneză, din cauza noii legi a salarizării unitare.

„A ÎNCEPUT GREVA JAPONEZĂ!

Angajații din sănătate și asistență socială merg la muncă.

Îngrijesc. Operează. Salvează vieți.

Și poartă banderola SANITAS — pentru că dreptatea nu vine de la sine.

GREVA JAPONEZĂ a început oficial.

Activitatea nu se oprește. Dar mesajul nostru este clar:

„NU NE TĂIAȚI SALARIILE!"

Suntem 120.000.

Suntem uniți.

Suntem SANITAS“, se arată în postarea de pe Facebook.

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