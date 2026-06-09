Legea salarizării unitare: Grevă japoneză în spitalele din România, marți / foto

Angajații din sănătate protestează, marți, și au început o grevă japoneză, din cauza noii legi a salarizării unitare.
Potrivit unui anunț al Federației Sanitas din România, 120.000 de angajați din sănătate sunt astăzi în grevă japoneză, din cauza noii legi a salarizării unitare.
„A ÎNCEPUT GREVA JAPONEZĂ!
Angajații din sănătate și asistență socială merg la muncă.
Îngrijesc. Operează. Salvează vieți.
Și poartă banderola SANITAS — pentru că dreptatea nu vine de la sine.
GREVA JAPONEZĂ a început oficial.
Activitatea nu se oprește. Dar mesajul nostru este clar:
„NU NE TĂIAȚI SALARIILE!"
Suntem 120.000.
Suntem uniți.
Suntem SANITAS“, se arată în postarea de pe Facebook.
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