Trump, schimbare de atitudine la summitul de la Ankara. A spus că Meloni "e drăguță". Critici dure la adresa țărilor NATO

Imagine cu Donald Trump și Recep Tayyip Erdoğan, la Ankara. Foto: Pixabay

Președintele american Donald Trump vine cu o schimbare de ton și o numește pe Giorgia Meloni o „persoană drăguță”. Își păstrează totuși criticile acide la adresa țărilor NATO.

Președintele american Donald Trump a numit-o pe premierul italian Giorgia Meloni o „persoană drăguță”, în ciuda faptului că a sugerat într-o postare pe Truth Social că are nevoie de un ordin de restricție împotriva ei.

„Cred că este o persoană drăguță, de fapt, am avut o săptămână bună. Am avut o relație proastă. A devenit puțin proastă pentru că a refuzat să ne ajute din nou”, a spus Trump în timpul unei întâlniri bilaterale cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la Ankara.

„Cred că este o persoană drăguță, de fapt. Dar cred că a făcut o greșeală”, a spus el, referindu-se la refuzul Italiei de a ajuta în războiul din Iran.

Trump a spus că nu a „insistat puternic” asupra ei pentru ajutor și că atunci când a refuzat să implice Italia, acest lucru „mi-a deteriorat puțin relația cu ea”.

VEZI ȘI: Update/ Summit NATO Ankara. Trump promite că va ridica interdicții esențiale pentru Turcia. Erdogan: A fost întotdeauna un om de cuvânt

Donald Trump a lansat critici dure la adresa țărilor NATO

Totuși, în cadrul aceleiași întâlniri cu Erdogan, Donald Trump a atacat din nou NATO, pentru că nu a sprijinit SUA în războiul din Iran. Trump a spus că Italia, Franța și Germania au întors spatele Americii.

„Dacă nu ar fi fost el (Erdogan, n.r.), probabil nu aș fi participat, însă am simțit că trebuie să particip. Știu că era foarte important să venim aici. Nu am fost tratați bine. Am văzut ce s-a întâmplat în Iran. Nu am avut nevoie de ajutorul nimănui. Ne-au spus că nu o să vină și noi am investit enorm ca să protejăm țările europene și pe cetățeni în general, împotriva URSS în trecut, în prezent împotriva Rusiei. Situația este cum este. Nu au fost dornici să ne ajute.

Am testat să văd dacă sunt alături de noi. Dacă noi îi ajutăm pe ei, eu nu sunt convins că ei ne-ar fi alături. Am văzut ce s-a întâmplat cu Italia, Germania, Franța care ne-au refuzat. E în regulă. De ce mai cheltuim miliarde de dolari dacă ei nu sunt alături de noi?!”, a spus Trump.

Trump, despre Erdogan: Suntem prieteni buni

CNN relatează în acest context că Recep Tayyip Erdoğan îl face pe Trump să se simtă foarte binevenit în Turcia, cu gărzi de onoare, fanfare militare și un covor turcoaz. Atât la aeroport, cât și la Palatul Prezidențial, Trump a fost întâmpinat cu simbolurile înaltelor onoruri diplomatice, inclusiv trompete și tunuri. Trump a spus că singurul motiv pentru care participă la summit este relația sa strânsă cu Erdoğan, iar liderul turc pare hotărât să-și demonstreze aprecierea față de președintele SUA.

El a spus că Trump adaugă „putere și tărie” summitului. De altfel, și Donald Trump, care „ia în considerare” să vândă avioane F-35 Turciei, l-a lăudat pe Erdoğan.

„Suntem prieteni buni”, a spus Trump, lăudând frumusețea aeroportului, a drumurilor și a unei clădiri despre care a susținut că a fost numită după el.

El a spus că Turcia este o țară de care trebuie „să se țină cont”, „și partea frumoasă este că, datorită relației pe care o avem, totul a mers foarte bine”.