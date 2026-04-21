DCNews Politica Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
Data actualizării: 13:14 21 Apr 2026 | Data publicării: 12:21 21 Apr 2026

Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
Autor: Doinița Manic

pnl_inquam_photos_george_calin_70917900 Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

În cadrul ședinței conducerii PNL au fost discuții aprinse privind viitoarele alianțe politice și direcția partidului, după ce PSD a decis retragerea sprijunului politic pentru Ilie Bolojan.

Conform unor stenograme din interiorul Biroului Politic Național, liberalii au analizat mai multe scenarii pentru rezolvarea crizei politice.

"Avem in acest moment o singură certitudine. Voința politică și decizia de a susține președintele partidului până la capăt.  Dincolo de această certitudine, avem în față numai incertitudini. Oricât am încerca să planificăm, suntem în fața unui interval de timp nedefinit, trebuie să confruntăm incertitudini, trebuie să calibrăm pașii. 

Primul impas: efectul aventurii politice declanșată de PSD asupra tuturor partidelor din coaliție. Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri. Această coaliție nu trebuia să ajungă în acest punct. Cred că singura cale pentru a evita acest decont e să scoatem țara din criză, de aici am și plecat. Îndemn să ne regăsim menirea, încrederea, să nu uite acest partid cine este. Trebuie să ne păstrăm identitatea", declarat Cătălin Predoiu în cadrul ședinței.

"Avem obligația să punem oglinda: cine a generat această criză. Slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu act de trădare națională", a spus Raluca Turcan.

"- Singurul partid politic care astazi are aderenta la public este PNL. Asta se intampla datorita prestatiei prim ministrului Bolojan.
- Am vazut aseara, vad si acum, ca toata lumea va sustine
- Daca cineva in sala exista cineva care imi adduce argumente ca de fiecare data cand PSD a facut o alianta cu un partid si acea formatiune a ajuns bine, eu plec acasa. Niciodata nu s-a intamplat asta. Cu PSD niciodata nu poti sa stai la masa si sa faci un proiect", a spus Gigel Știrbu.

Nicoleta Pauliuc cere o rezoluție anti-AUR, SOS și POT

Prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a cerut interzicerea oricăror negocieri cu partidele suveraniste (AUR, SOS, POT). Discuțiile au avut loc în contextul în care PNL-iștii încearcă acum să stabilească viitoarele alianțe politice și direcția partidului, după ce PSD a votat ieri retragerea sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan și a dat un ultimatum: dacă Ilie Bolojan nu își dă demisia, PSD intră în opoziție.

„Domnule președinte, ați zis că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR, POT?”, a întrebat Pauliuc în cadrul ședinței PNL.

„În ultimii 5 ani am construit față de AUR o imagine corectă: că e rusofil, că nu ne așezăm la masa cu ei, că trebuie să-i scoatem în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și doctrinară. Încep alegeri parlamentare în multe state din UE. Avem nevoie de fonduri”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL în cadrul ședinței.

Rezoluție anti-AUR, SOS și POT

Totodată, Pauliuc a reamintit episodul din 2021, când USR a votat o moțiune de cenzură alături de AUR, mișcare pentru care partidul „a plătit mulți ani politic”. În plus, Pauliuc a amintit și poziția președintelui Nicușor Dan, care a exclus public numirea unui premier susținut de AUR. În acest sens, ea depus un proiect de rezoluție și a cerut ca acesta să fie supus la vot.

„Vă propun să votăm: în temeiul statutului să adoptăm că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT, AUR, nici direct, nici indirect. Dacă asta se va întâmpla, trebuie să supunem în prealabil votului BPN. Asta protejează și PNL, și pe președintele Nicușor Dan”, a spus Pauliuc.

