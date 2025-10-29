€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:29 29 Oct 2025 | Data publicării: 16:27 29 Oct 2025

BREAKING NEWS Alertă de călătorie în Spania
Autor: Roxana Neagu

spania pexels foto pexels, ilustrativ Spania. Alertă de călătorie
 

A fost emisă alertă de călătorie în Spania.

Vremea se anunță cu fenomene severe în Spania, ceea ce a determinat MAE să avertizeze românii. 

”Regatul Spaniei - cod roșu de ploi abundente pentru provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, asupra faptului că Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis un cod roșu de ploi abundente pentru această regiune, pentru data de 29 octombrie 2025.

MAE sfătuiește cetățenii români să respecte instrucțiunile autorităților locale, în contextul fenomenelor meteorologice extreme.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053, +34 954 624 070, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al oficiului consular al României la Sevilla: + 34 648212169.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet:

http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/ES-Spania.html, http://sevilla.mae.ro/contact și www.mae.ro” anunță MAE. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spania
alerta calatorie
cod rosu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Alertă de călătorie în Spania
Publicat acum 13 minute
Ce spune ambasadorul SUA la NATO despre România, după decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră
Publicat acum 47 minute
Proiect major în domeniul sănătății: 11.000 de români din mediul rural vor beneficia de screening gratuit pentru diabet zaharat
Publicat acum 59 minute
Dumitru Chisăliţă pleacă de la Romgaz şi revine la Asociaţia Energia Inteligentă
Publicat acum 59 minute
MAI avertizează: plastifierea documentelor oficiale le anulează valabilitatea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close