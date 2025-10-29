Alertă de călătorie în Spania

Vremea se anunță cu fenomene severe în Spania, ceea ce a determinat MAE să avertizeze românii.

”Regatul Spaniei - cod roșu de ploi abundente pentru provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, asupra faptului că Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis un cod roșu de ploi abundente pentru această regiune, pentru data de 29 octombrie 2025.

MAE sfătuiește cetățenii români să respecte instrucțiunile autorităților locale, în contextul fenomenelor meteorologice extreme.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053, +34 954 624 070, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al oficiului consular al României la Sevilla: + 34 648212169.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet:

http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/ES-Spania.html, http://sevilla.mae.ro/contact și www.mae.ro” anunță MAE.