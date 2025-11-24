Petiție pentru interzicerea petardelor și artificiilor în București

'Am depus în Consiliul General un proiect pentru interzicerea petardelor și artificiilor în București, pentru a proteja animalele. Cere-i și tu primarului general și consilierilor generali să îl voteze. (...) Pentru animalele de companie și cele sălbatice, zgomotul puternic al petardelor și artificiilor este un coșmar. Studiile confirmă că animalele suferă un stres sever, atacuri de panică și chiar afecțiuni cardiace. Sute de animale de companie fug de acasă în fiecare an, speriate de zgomote, multe fiind accidentate sau pierdute definitiv. Acest proiect recunoaște suferința lor și acționează pentru a o preveni', se explică în petiție.

Andreea Leonte a atras atenția asupra riscurilor pentru oameni și mediu. În fiecare an, 'numeroși copii se accidentează în urma folosirii petardelor și altor materiale pirotehnice din comerț', în preajma sărbătorilor, a subliniat ea.

'Cazurile cele mai grave ajung la știri a doua zi și atunci ne dorim cu toții să le fi putut preveni. Efectele negative asupra sănătății nu se opresc aici. Exploziile eliberează în aer un nor toxic de particule fine (PM2.5) și metale grele, care agravează afecțiunile respiratorii. De asemenea, utilizarea neconformă duce anual la numeroase accidente și vătămări corporale grave. Tranziția către alternative moderne - spectacole de lasere, drone sau proiecții video - reprezintă o formă de divertisment la fel de spectaculoasă, dar sigură, nepoluantă și prietenoasă cu animalele', a transmis reprezentanta REPER.

Ea a amintit că legea interzice publicului larg deținerea și utilizarea majorității articolelor pirotehnice, însă aplicarea acestor prevederi este 'deficitară'.

Adoptarea unei hotărâri de Consiliul General ar oferi Poliției Locale 'un instrument juridic clar pentru a acționa eficient', a subliniat Leonte.

'Este un pas firesc către un viitor în care bucuria unora nu se mai construiește pe suferința altora. Alte orașe au luat deja decizia să sărbătorească fără artificii: Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Buzău, Constanța, Suceava, Satu Mare, Praid și Ploiești', se arată în petiție.

Andreea Leonte a precizat pentru AGERPRES că proiectul nu a fost introdus deocamdată pe ordinea de zi a ședinței de joi a CGMB, având în vedere că nu a fost elaborat raportul de specialitate.

'La ultima ședință a liderilor de grup, la care am participat, domnul primar Stelian Bujduveanu a spus că va fi adăugat pe ordinea de zi suplimentară a ședinței. (...) Mai urmează să aibă loc și astăzi o ședință a liderilor de grup. Voi participa și voi încerca să îi conving pe primarul general și pe colegii consilieri generali de la toate partidele să susțină adăugarea pe ordinea de zi. Este evident că oamenii își doresc asta. Sunt foarte impresionată de mobilizare. Nu m-am gândit niciodată că în patru zile vom ajunge la aproape 10.000 de semnături', a spus ea.

Potrivit proiectului, persoanele fizice și juridice autorizate care obțin un aviz de la Primărie, cu minim 30 de zile înaintea evenimentului, vor putea organiza activități care să includă folosirea materialelor pirotehnice, precizează Agerpres.

'Persoanele fizice și juridice autorizate, care obțin un aviz de la Primărie cu minimum 30 de zile înainte, vor putea organiza anumite activități de divertisment cu materiale pirotehnice. (...) Am inclus o prevedere de sine stătătoare care se aplică autorităților locale din București, inclusiv sectoare, care nu vor folosi artificii și petarde. Există un aliniat separat pentru entități publice', a menționat Leonte.

Actrița Oana Pellea și Asociația Kola Kariola au transmis mesaje de susținere pentru această inițiativă.

'Tot mai multe orașe din România aleg să renunțe de tot la artificiile de Revelion și să treacă la show-uri de lumini sau lasere, mult mai prietenoase cu animalele, cu mediul și cu persoanele sensibile la zgomot. Constanța, Cluj Napoca, Brașov, Suceava, Galați sau Buzău au făcut deja această schimbare, iar oamenii au reacționat pozitiv. (...) Schimbarea este posibilă, dar depinde de noi toți. Dacă vrem un oraș mai sigur pentru oameni și pentru animale, trebuie să susținem astfel de inițiative', a scris Kola Kariola, pe Facebook. (Claudia Calotă)