Data publicării: 17:21 05 Noi 2025

BREAKING NEWS Ultima seară în care se poate intra în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Cât timp așteaptă oamenii la coadă
Autor: Ioan-Radu Gava

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News
 

Este ultima seară în care credincioșii se pot închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale.

Miercuri seara, până la ora 23:59, credincioșii mai pot merge la Catedrala Națională pentru a se închina în Sfântul Altar. În cursul după-amiezii de 5 noiembrie, coada se întindea până la stâlpul 30, iar timpul de așteptare era de aproximativ cinci ore.

Patriarhia Română a anunțat marți prin intermediul biroului de presă că Sfântul Altar se va închide miercuri la ora 23:59. Credincioșii vor mai putea intra apoi în Catedrală până pe data de 16 noiembrie 2025, când lăcașul de cult se va închide pentru două săptămâni pentru noi lucrări la mozaicuri.

În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare. Însă, în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00.

În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale.

Patriarhia Română aduce calde mulțumiri voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi și noapte, în perioada celor 11 zile  de pelerinaj, pentru ca sutele de mii de credincioși să beneficieze de posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale.

