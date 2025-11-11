Bucureștiul devine capitala sărbătorilor de iarnă

În premieră, trei târguri de Crăciun cu intrare liberă vor fi organizate în luna decembrie de CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București: Bucharest Christmas Market în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market în Piața Universității (29 noiembrie – 28 decembrie) și Bucharest Opera Christmas Market, organizat pe esplanada Operei Naționale București (6 – 28 decembrie) în parteneriat cu Ministerul Culturii și Opera Națională București.

Evenimentele sunt dedicate tuturor bucureștenilor, indiferent de vârstă, dar și turiștilor care vor să descopere farmecul Bucureștiului în cea mai strălucitoare perioadă a anului.

În 2025, tema târgului oficial de Crăciun al Capitalei este muzica: cele trei locații devin scene deschise unde universul sonor al sărbătorilor de iarnă cuprinde colinde tradiționale și armonii clasice, dar și ritmuri urbane și melodii internaționale, unind generații, povești și culturi diverse și creând momente de neuitat.

BUCHAREST CHRISTMAS MARKET – Piața Constituției

Târgul de Crăciun București, cel mai mare târg din România dedicat sărbătorilor de iarnă și un brand al orașului, revine cu cea de-a 18-a ediție, între 29 noiembrie 2025 și 28 decembrie 2025, în Piața Constituției, și va fi deschis zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 – 22:00, inclusiv în zilele de Crăciun (25 și 26 decembrie), iar sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00.

În inima Capitalei, bucureșteni și turiști din toate colțurile lumii vor fi întâmpinați cu o atmosferă feerică și cu un decor spectaculos, iar tradițiile românești vor prinde viață prin programul artistic de la scene și prin târgul de meșteșug, creație și produse culinare autohtone. Bradul impresionant de 30 de metri înălțime – cel mai mare brad ecologic din România, Casa lui Moș Crăciun și roata panoramică sunt doar câteva dintre atracțiile care dau strălucire acestui spațiu, timp de 30 de zile.

Târgul de Crăciun București aduce în prim-plan tradiția, cultura românească și gustul autentic prin cele peste 120 de căsuțe care găzduiesc meșteșugari, artiști plastici, artizani, creatori urbani și producători locali. Vizitatorii sunt invitați să descopere atât obiecte artizanale și produse inspirate din patrimoniul național, cât și delicii culinare tradiționale, dulciuri și băuturi de sezon.

Programul muzical variat, pentru toate categoriile de vârstă, propune publicului două zone complementare – zona tradițională (dedicată colindelor, obiceiurilor, datinilor românești și concertelor), care reunește ansambluri folclorice, coruri, grupuri de copii, precum și artiști de renume și trupe consacrate și zona urbană – cu mixurile DJ-ilor care vor aduce energie și ritm, pe cele mai îndrăgite piese ale sezonului.

Pentru cei mici, farmecul sărbătorilor prinde viață în Casa lui Moș Crăciun, care va fi deschisă pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului, dimineața și seara, fiind locul unde spiridușii îi așteaptă pe toți copiii, pentru a-și realiza scrisorile cu dorințe. Sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 17:00, Moș Crăciun sosește la Târgul de Crăciun București din Piața Constituției, unde-i va întâmpina pe copii până pe 24 decembrie. În weekend-uri, spectacolele de teatru îi vor purta pe cei mici prin aventuri captivante, iar mascotele și artiștii animatori pe picioroange, îmbrăcați în costume de sărbătoare, vor răspândi voie bună, pozând și interacționând cu publicul.

BUCHAREST DOWNTOWN CHRISTMAS MARKET – Piața Universității

În perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025, Primăria Capitalei prin CREART, în parteneriat cu Food Truck Festival, organizează în Piața Universității – pe esplanada cu statui, evenimentul Bucharest Downtown Christmas Market, un pop-up culinar special de sărbători, pe ritmuri urbane. Bradul de Crăciun, momentele speciale și atracții precum caruselul și instalațiile luminoase transformă Piața Universității într-un spațiu efervescent dedicat bucuriei de a fi împreună. 15 food truck-uri vor oferi o adevărată călătorie culinară, cu preparate savuroase din diferite colțuri ale lumii, într-un mozaic de arome, iar mixurile urbane ale DJ-ilor invitați vor completa atmosfera cu ritmuri eclectice. Timp de o lună, centrul orașului devine un loc alternativ de întâlnire și de petrecere a timpului liber.

BUCHAREST OPERA CHRISTMAS MARKET – Esplanada Operei Naționale București

În perioada 6 – 28 decembrie 2025, Primăria Capitalei, prin CREART, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Opera Națională București, transformă esplanada Operei Naționale din București în Bucharest Opera Christmas Market. Acest târg de Crăciun oferă vizitatorilor o experiență presărată cu muzică clasică în atmosfera și decorul rafinat al piațetelor franțuzești. Căsuțele vor oferi delicii culinare și vor găzdui ateliere pentru copii. În fiecare weekend, scena amplasată în aer liber va găzdui recitaluri cu artiști îndrăgiți și spectacole de muzică clasică, inclusiv producții din repertoriul Operei Naționale București, care vor fi transmise live. Un brad împodobit tematic va întregi atmosfera de sărbătoare.

Amenajate feeric timp de 30 de zile, fiecare cu un specific diferit, târgurile Municipalității din Piața Constituției, Piața Universității și de pe esplanada Operei Naționale București vor oferi experiențe unice bucureștenilor și turiștilor. Pe modelul metropolelor europene, cele trei târguri de Crăciun cu intrare liberă transformă Bucureștiul într-o Capitală a sărbătorilor de iarnă. (Claudia Calotă)

