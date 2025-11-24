€ 5.0871
Stiri

DCNews Stiri Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Data actualizării: 17:52 24 Noi 2025 | Data publicării: 16:51 24 Noi 2025

Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Autor: Iulia Horovei

marea britanie regatul unit big ben londra Pentru a intra în Marea Britanie, românii vor avea nevoie de o autorizație, începând cu februarie 2026. În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Sursa foto: Agerpres
 

Românii care vor călători în Marea Britanie începând cu februarie 2026 vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie, fără de care nu vor putea intra legal pe teritoriul britanic.

Începând cu luna februarie a anului viitor, vizitatorii vor putea călători în Marea Britanie doar cu permisiune prealabilă, transmite Ambasada Marii Britanii în România.

Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv România, care nu au nevoie de viză, NU vor putea călători legal în Marea Britanie fără o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) începând cu 25 februarie 2026, transmit oficialii britanici.

Această autorizație are obiectivul de a consolida securitatea frontierelor prin verificarea persoanelor înainte de a ajunge pe teritoriul britanic, fiind o etapă importantă către digitalizarea sistemului de imigrație, se arată într-un comunicat al ambasadei.

Citește și: Migranții vor primi bani pentru a părăsi Regatul Unit. Planul britanicilor pentru a-i face să plece

Cum faci rost de ETA. Costurile autorizației

Aplicarea se realizează prin aplicația UK ETA, costă 16 lire sterline și acoperă mai multe călătorii. Implementarea acesteia va însemna că toți cei care doresc să vină în Marea Britanie trebuie să aibă permisiune digitală, fie prin ETA, fie prin eVisa, iar transportatorii vor verifica persoanele înainte de călătorie.

Deși majoritatea persoanelor primesc decizia automat în câteva minute, se recomandă să se aloce trei zile lucrătoare pentru cazurile rare care necesită o verificare suplimentară.

„De la lansarea ETA în octombrie 2023, peste 13,3 milioane de vizitatori au aplicat cu succes și au beneficiat de o călătorie mai rapidă și mai fluidă. ETA este acum o parte fundamentală a călătoriilor, inclusiv pentru vizitatorii care au zboruri de conexiune și trec prin controlul pașapoartelor britanice”, mai punctează oficialii britanici.

În timp ce ETA era implementată deja, ea nu a fost aplicată strict, pentru a oferi vizitatorilor timp suficient să se adapteze la noua cerință. Cetățenii europeni, inclusiv cetățenii români, au intrat sub aplicarea ETA începând cu 2 aprilie 2025. Aceeași abordare au avut-o și alte țări, precum Statele Unite și Canada, pentru schemele lor de călătorie.

Scutiri de la ETA

Cetățenii britanici și irlandezi, inclusiv cei cu dublă cetățenie, sunt scutiți de necesitatea ETA.

Guvernul britanic recomandă insistent cetățenilor britanici cu dublă cetățenie să se asigure că au un pașaport britanic valid sau un Certificat de Îndreptățire, pentru a evita probleme precum refuzul îmbarcării în călătoria spre Marea Britanie începând cu 25 februarie 2026.

Previziunile pentru anul 2025 arată o creștere solidă a turismului internațional în Marea Britanie. Deși statistici oficiale pentru anul în curs nu sunt disponibile, VisitBritain estimează un număr de 43,4 milioane de vizite, în creștere cu 5% față de 2024, iar cheltuielile vizitatorilor sunt prognozate să ajungă la 33,7 miliarde de lire sterline, cu 7% mai mult decât anul anterior. 

Citește și: Revânzarea biletelor la evenimente în scopul obţinerii de profit va fi interzisă în Marea Britanie

x close