Data publicării: 09:13 31 Oct 2025

140.000 de credincioși au intrat în Altarul Catedralei Naționale. Adrian Agachi (BOR), precizări
Autor: Ioan-Radu Gava

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News
 

Aproape 150.000 de pelerini au intrat în Altarul Catedralei Naționale până vineri, 31 octombrie 2025.

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis redacției DC News numărul de credincioși care au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului din București până vineri, 31 octombrie 2025.

„Peste 140.000 de pelerini au trecut și s-au închinat prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale“, a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Duminică, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar s-a făcut în mod organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei. 

Persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naţionale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ce invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, inclusiv pe timpul nopţii, sfântul lăcaş urmând a fi deschis "zi şi noapte" până pe 5 noiembrie 2025. 

catedrala nationala
sfantul altar
bor
adrian agachi
coada catedrala
