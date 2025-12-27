€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Info utile TPBI: Linia 32 – suspendată în perioada 27.12-31.12.2025
Data publicării: 08:01 27 Dec 2025

TPBI: Linia 32 – suspendată în perioada 27.12-31.12.2025
Autor: Crişan Andreescu

linia 32
 

Linia 32 va fi suspendată în perioada 27.12.2025-31.12.2025, pentru a permite executarea lucrărilor de refacere a căii de rulare a tramvaielor.

Pentru preluarea călătorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) înființează în această perioadă linia navetă de autobuz 632, care va acoperi în totalitate traseul liniei 32, urmând să funcționeze între terminalul „Depoul Alexandria” și capătul „Piața Unirii”.

Astfel, autobuzele liniei navetă 632 vor circula, de la „Depoul Alexandria”, pe Șos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, „Piaţa Unirii” și retur.

Vehiculele vor efectua staţiile de pe Şos. Alexandriei, Calea Rahovei și Bd. Regina Maria, comun cu cele ale liniei 117 şi cu cele ale liniei de noapte N114.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Plasticul ne schimbă hormonal. Mit demontat de un chimist. Cât de nociv este, cu adevărat, plasticul
Publicat acum 29 minute
Armistiţiu imediat între Thailanda şi Cambodgia
Publicat acum 42 minute
Horoscopul banilor 2026. Interviu cu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 48 minute
Perry Bamonte, claviaturistul şi chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani
Publicat acum 53 minute
Degivrant pentru parbriz făcut acasă din 2 ingrediente banale. Trucul care dezgheață geamul instant
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 12 minute
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 16 ore si 16 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 25 Dec 2025
Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
Publicat pe 25 Dec 2025
Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 21 decembrie / video
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close