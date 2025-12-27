TPBI: Linia 32 – suspendată în perioada 27.12-31.12.2025

Pentru preluarea călătorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) înființează în această perioadă linia navetă de autobuz 632, care va acoperi în totalitate traseul liniei 32, urmând să funcționeze între terminalul „Depoul Alexandria” și capătul „Piața Unirii”.

Astfel, autobuzele liniei navetă 632 vor circula, de la „Depoul Alexandria”, pe Șos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, „Piaţa Unirii” și retur.

Vehiculele vor efectua staţiile de pe Şos. Alexandriei, Calea Rahovei și Bd. Regina Maria, comun cu cele ale liniei 117 şi cu cele ale liniei de noapte N114.