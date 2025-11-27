Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă

Tot sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători în Capitală și va începe și târgul BUCHAREST Downtown Christmas Market din Piața Universității.

Sâmbătă, începând cu ora 17:00, se deschide cea de-a 18-a ediție a Târgului de Crăciun București din Piața Constituției, cel mai mare eveniment din România dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Primăria Capitalei, prin CREART. Un adevărat reper cultural și turistic, târgul aduce împreună comunitatea bucureșteană și vizitatorii din întreaga lume, într-un cadru festiv care celebrează tradiția și spiritul Crăciunului.

Timp de 30 de zile, Târgul de Crăciun București își întâmpină publicul cu cel mai înalt brad ecologic din țară, Casa lui Moș Crăciun, roată panoramică, un carusel cu etaj, spectacole de teatru și multe atracții pentru copii. La târg vor fi peste 120 de căsuțe cu delicii culinare și cu produse artizanale realizate de meșteri care duc mai departe tehnici tradiționale autentice. Programul artistic completează atmosfera din Piața Constituției, cu spectacole de datini și obiceiuri, colinde și concerte.

Iluminatul festiv în Capitală și programul artistic al primelor zile - Piața Constituției

Tot sâmbătă, de la ora 18:00, din Piața Constituției se va aprinde iluminatul festiv în Capitală.

De pe scena Târgului de Crăciun București, Corul de Copii Radio, Orchestra „Lumini Sonore” cu Ozana Barabancea, Theo Rose și Smiley vor deschide sezonul festiv. Caravana Coca-Cola, cu legendarele sale camioane roșii, va porni de aici în paradă, răspândind bucuria Crăciunului în inimile locuitorilor din București și din țară.

Pe 30 noiembrie, Mădălina Lupu & Band, SHIFT, LORA și CONNECT-R aduc ritmuri îndrăgite, energie și voie bună pe scena din Piața Constituției.

Ziua Națională a României ne va găsi împreună, pe 1 decembrie, la Târgul de Crăciun București! Începând cu ora 12:00, copiii sunt așteptați la ateliere interactive în Casa lui Moș Crăciun. Seara va fi dedicată tradițiilor românești, prezentând publicului un program artistic de excepție: Orchestra Naţională „Valahia”, sub bagheta diriijorului Marius Zorilă, va acompania solişti consacrați într-un spectacol folcloric autentic, iar de la ora 21:00, FUEGO va încheia programul special dedicat Zilei României cu un concert memorabil.

BUCHAREST DOWNTOWN CHRISTMAS MARKET – Piața Universității



Tot pe 29 noiembrie, Municipalitatea, prin CREART, în parteneriat cu Food Truck Festival, deschide cel de-al doilea târg de Crăciun al Capitalei. Timp de 30 de zile, Kilometrul 0 al orașului devine un spațiu vibrant, unde spiritul festiv se împletește cu dinamismul urban. Food truck-uri cu preparate internaționale, mixuri urbane, carusel, brad și instalații luminoase vor contura atmosfera unei metropole aflate în plină sărbătoare.

Între 29 noiembrie și 28 decembrie, Bucureștiul este Capitala Sărbătorilor de Iarnă, locul unde tradiția și modernitatea se întâlnesc, iar magia Crăciunului se trăiește împreună. Intrarea este liberă, iar atmosfera promite să fie una de neuitat: lumini feerice, decoruri spectaculoase și atracții pentru toate vârstele.

Târgul de Crăciun București în online:

Facebook: https://www.facebook.com/TarguldeCraciunBucuresti / https://www.facebook.com/creartpmb

Instagram: https://www.instagram.com/bucharestchristmasmarket/ / https://www.instagram.com/creartbucuresti/

Website-uri: https://www.bucharestchristmasmarket.ro/ https://www.creart.ro/