BNR lansează o monedă la 80 de ani de la înființarea Universității George Emil Palade din Târgu Mureș
Data actualizării: 09:39 17 Noi 2025 | Data publicării: 09:38 17 Noi 2025

BNR lansează o monedă la 80 de ani de la înființarea Universității George Emil Palade din Târgu Mureș

Moneda
 

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, începând cu 17 noiembrie 2025, o monedă din tombac cuprat cu tema Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil Palade' din Târgu Mureș - 80 de ani de la înființare.

Aversul monedei redă o compoziție care conține simboluri ale mediului universitar, inscripția 'ROMANIA' în arc de cerc, valoarea nominală '1 LEU', stema României și anul de emisiune '2025'.

Reversul monedei prezintă inscripția circulară 'UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE 'GEORGE EMIL PALADE' DIN TARGU MURES', anul înființării acesteia '1945' și o imagine a clădirii Universității.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim este de 5.000 piese iar prețul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 260 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată, anunță Agerpres.

Monedele din tombac cuprat cu tema Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil Palade' din Târgu Mureș - 80 de ani de la înființare au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. (Claudia Calotă)

