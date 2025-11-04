Credincioșii mai pot intra în Sfântul Altar al Catedralei Naționale până miercuri. Când se mai poate vizita ulterior lăcașul de cult

Biorul de presă al Patriarhiei Române reamintește publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții.

Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00.

În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații).

În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare. Însă, în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00.

În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale.

Patriarhia Română aduce calde mulțumiri voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi și noapte, în perioada celor 11 zile de pelerinaj, pentru ca sutele de mii de credincioși să beneficieze de posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale.

CITEȘTE ȘI - Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă