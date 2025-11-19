Corneliu Ștefan pe șantierul podului de la Pucioasa: Construim infrastructura pe care o merită dâmbovițenii

Lucrările avansează, iar la acest moment se montează grinzile – un pas esențial pentru a putea trece rapid la următoarele etape.

Acesta este primul obiectiv aflat efectiv în execuție pe tronsonul Târgoviște – Sinaia, parte din proiectul de modernizare a DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia.

Suntem prezenți pe teren și urmărim îndeaproape cum se realizează lucrările. Construim infrastructura pe care o merită dâmbovițenii, prin acțiuni concrete și muncă serioasă, a anunțat liderul PSD Dâmbovița.