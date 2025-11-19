€ 5.0889
DCNews Stiri Info utile Corneliu Ștefan pe șantierul podului de la Pucioasa: Construim infrastructura pe care o merită dâmbovițenii
Data publicării: 10:03 19 Noi 2025

Corneliu Ștefan pe șantierul podului de la Pucioasa: Construim infrastructura pe care o merită dâmbovițenii
Autor: Crişan Andreescu

Stefan Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Împreună cu primarul orașului Pucioasa, Constantin Ana, am fost pe șantierul Podului peste Pârâul Bizdidel, la intrarea în Pucioasa, a anunțat Cornelu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Lucrările avansează, iar la acest moment se montează grinzile – un pas esențial pentru a putea trece rapid la următoarele etape.

Acesta este primul obiectiv aflat efectiv în execuție pe tronsonul Târgoviște – Sinaia, parte din proiectul de modernizare a DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia.

Suntem prezenți pe teren și urmărim îndeaproape cum se realizează lucrările. Construim infrastructura pe care o merită dâmbovițenii, prin acțiuni concrete și muncă serioasă, a anunțat liderul PSD Dâmbovița.

