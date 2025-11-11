Ruta noului tren european cu vagoane de dormit, cu prețuri începând de la 58 euro

Persoanele care călătoresc prin Europa vor putea ajunge confortabil și ieftin cu un nou tren, care include și vagoane de dormit, între Polonia și patru mari orașe europene, potrivit The Independent.

Legătură între mai multe orașe mari europene

Începând cu 14 decembrie, EN Carpatia, operat de PKP Intercity, operatorul feroviar de stat polonez, va lega sud-estul Poloniei de Viena, Bratislava, Budapesta și München. Trenul va pleca din Przemysl la ora 17:51 și va ajunge a doua zi dimineața la München, după o călătorie de aproximativ 16 ore și jumătate, trecând prin Rzeszow, Cracovia și Katowice, înainte de a traversa Republica Cehă.

Pe parcurs, unele vagoane se vor desprinde în Bohumin și vor continua către Bratislava și Budapesta, în timp ce restul trenului va merge spre Viena, Linz și Salzburg, până la destinația finală, München. Cursa de întoarcere va pleca din München la ora 18:45 și va ajunge în Przemysl a doua zi la 10:10.

Diferite opțiuni de locuri în tren

Pasagerii au la dispoziție mai multe categorii de locuri, de la locuri standard și vagoane cușetă până la compartimente „Deluxe”, cu spațiu pentru până la trei persoane, echipate cu prosoape, papuci, gel de duș și kit dentar, plus gustări și băuturi calde.

Trenul funcționează ca serviciu oficial EuroNight, cu rezervare obligatorie, iar luminile sunt stinse între orele 22:00 și 06:00 pentru odihnă, pasagerii fiind treziți cu 30 de minute înainte de sosirea la destinație. Biletele încep de la aproximativ 58 de euro.

Această lansare vine în contextul în care o rețea de trenuri de dormit între Paris și Berlin, relansată în 2023, va înceta operațiunile în decembrie, din lipsa sprijinului din partea autorităților franceze. Noul tren EN Carpatia promite astfel o alternativă confortabilă și accesibilă pentru cei care vor să călătorească noaptea prin Europa Centrală și să viziteze mari orașe orașe europene.

Citește și: Trenuri de mare viteză între capitalele europene, cu durată de călătorie redusă la jumătate: Planul Comisiei Europene