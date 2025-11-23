Învățarea în timpul somnului: Mit sau realitate? Cea mai eficientă metodă, explicată de prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară / video

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a vorbit despre cum funcționează memoria și învățarea și a explicat că ideea de a asculta înregistrări în somn pentru a învăța funcționează doar înainte de somnul profund.

Potrivit acestuia, în faza de semi-adormire, creierul încă procesează informații și poate reține fragmente, dar după intrarea în somnul profund nu se mai înregistrează nimic.

„Acea poveste - că pui un audiobook, lași să meargă toată noaptea în surdină o înregistrare și a doua zi ai reținut textul respectiv, funcționează memoria și se activează când dormi - este adevărată?”, a spus Val Vâlcu.

„Există o zonă superficială înainte de somn, când creierul încă mai este activ și auzi tot ce se întâmplă în jurul tău, chiar dacă tu ești înainte de adormire.

În acea perioadă, creierul tău înregistrează încă ce se întâmplă în jur și dacă acea perioadă se prelungește, ea este folositoare în acest sens. După ce intri în zona de somn profund, nu mai auzi ce se întâmplă în jur.

Acea perspectivă era bună doar în situația în care nu aveai timp suficient și foloseai și timpul acesta de semi-adormire, când, într-adevăr, capacitatea ta de a reține era oricum minimizată, dar rămânea încă.

Ați văzut și când ești în acea semi-adormire în fața televizorului, reții ultimele secvențe din ce se întâmplă în film, chiar dacă ești pe jumătate adormit. După care ajungi să adormi și nu mai reții nimic, merge televizorul singur”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

„Studiile nu demonstrează acest lucru”

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a explicat că mitul conform căruia oamenii învață doar într-un singur stil (vizual, auditiv sau kinestezic) nu este susținut de studii. Potrivit profesorului, pentru o învățare eficientă este indicată folosirea tuturor stilurilor în proporții diferite.

„Vreau să atrag atenția referitor la auditiv, la kinestezic, la vizual. Există un mit și este recunoscut pedagogic, din păcate. Foarte mulți oameni, chiar și pedagogi, chiar și specialiști, încă sunt tributari acestei credințe, cum că există un singur stil de învățare care te caracterizează, majoritatea oamenilor fiind vizuali. Că învăț mai bine atunci când văd, mai puțin atunci când aud și mai puțin cei care sunt kinestezici, adică cei care folosesc corpul. Că cei mai mulți sunt vizuali și de aceea ar trebui să folosim foarte multe simboluri vizuale.

Studiile nu demonstrează acest lucru. Am putea să avem, poate, o apetență pentru un stil, dar nu se știe dacă ne-am născut cu el sau nu a fost formatat, pentru că noi suntem înconjurați de ecrane, și atunci, normal că suntem din ce în ce mai vizuali, din moment ce de când suntem mici, primim asta. Asta mâncăm, asta devenim. Ești ceea ce mănânci și ești ceea ce privești, în ultima instanță.

Studiile demonstrează că, în funcție de conținut, și mai ales în funcție de situație și de modul în care tu te simți, e bine să folosești o perspectivă globală. Deci nu înseamnă că e un stil și nu este celălalt, dar s-ar putea să te simți mai confortabil cu un stil, dar nu neapărat acest stil unic să-ți ofere o șansă mai mare la învățare, ci ai nevoie să le folosești pe toate, în proporții diferite, așa cum simți”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

Creierului nu-i place monotonia

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a explicat că folosirea mai multor stiluri - vizualizarea informațiilor, cititul cu voce tare și mișcarea - ajută creierul să proceseze și să rețină mai eficient informațiile.

„Când l-am întâlnit pe Tony Buzan - creatorul hărților mentale, care era pe ideea că oamenii au nevoie și de vizual, creierul este vizual - el avea în mână un snop de pixuri, de culori diferite, și nu propunea că o culoare e mai bună ca alta. El spunea că e bine să folosești cât mai multe, pentru că o culoare, un singur ton, e monoton, și monotonia nu-i place creierului.

Și este adevărat. Creierul are nevoie de toate. Deci are nevoie de toate stilurile, să le combine cum simte el”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

„Asta înseamnă îmbinarea stilurilor”

Potrivit profesorului, chiar dacă oamenii preferă un anumit stil, cercetările arată că îmbinarea tuturor stilurilor este mult mai eficientă decât folosirea unui singur stil.

Vreau să-i întreb pe cei care ne ascultă... Poate sunteți vizuali, poate ați crezut până acum că sunteți doar vizuali și vă place să învățați având în față imagini, dar întrebarea mea este: N-ați simțit nevoia, atunci când învățați, să spuneți cu glas tare ca să vă și auziți? Nu v-ați trezit la un moment dat, când repetați, că vă mișcați prin cameră și nu stăteați locului? Asta înseamnă îmbinarea stilurilor.

Da, ne ajută o hartă vizuală, că ne ajută să fundamentăm, ne ajută în schimb să și auzim, deoarece creierul percepe informația ca și când ar veni dublu, chiar dacă citim singuri. O dată o înțelege pe cale internă, dar se și aude ceea ce spune el. Tu vorbești și tu te auzi.

În ultimă instanță, elementul kinestezic ne dă un anumit dinamism al învățării și o concretețe de multe ori, mai ales dacă informația este concretă, dacă faci un gest, dacă faci o mișcare, s-ar putea să fundamenteze mult mai bine acea informație în creierul tău.

Deci, cu toate că s-ar putea să vă simțiți mai bine cu un anumit stil, cercetările arată că ar fi bine să le folosim pe toate, să nu dăm la o parte alte stiluri, deoarece combinarea lor e mult mai puternică decât folosirea unui singur stil. Duce la eficiență”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară la DC News.

