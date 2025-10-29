€ 5.0829
Data publicării: 13:47 29 Oct 2025

Ziua Reginei Maria instituită pe 29 octombrie
Autor: Crişan Andreescu

Regina Maria
 

Camera Deputaților a dat un vot favorabil, miercuri, cu 19 abțineri, proiectului de lege pentru instituirea zilei de 29 octombrie ca 'Ziua Reginei Maria'.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 29 octombrie ca 'Ziua Reginei Maria', zi dedicată comemorării personalității și contribuției istorice a Reginei Maria a României.

Cu prilejul marcării 'Zilei Reginei Maria', Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase, potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic și/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaționale sau programele de promovare organizate, în limita bugetelor aprobate.

În ziua de 29 octombrie, instituțiile publice arborează drapelul național, potrivit prevederilor Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit unui amendament, în vederea marcării 'Zilei Reginei Maria', Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conținut editorial care promovează acțiunile și activitățile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate acestei zile.

Deputata AUR Ramona-Ioana Bruynseels, inițiator, a subliniat că, prin votul deputaților, s-a realizat un 'arc peste timp', mulțumind unei personalități marcante a istoriei României, la împlinirea a 150 de ani de la naștere.

'Vă mulțumesc mult pentru votul acordat acestui proiect. Este un semn de maturitate și de înțelepciune pentru noi toți. Iată că am reușit să depășim diferențele politice pentru a arăta recunoștință unei personalități marcante a istoriei noastre, care a reușit să unească națiunea română. (...) Mergem mai departe, arătându-ne buna-credință. Cred că astăzi am făcut un arc peste timp. Prin votul nostru, România îi spune astăzi reginei, la împlinirea a 150 de ani de la naștere, 'Mulțumim Majestate!, a declarat deputata.

Proiectul, inițiat de Grupul parlamentar al AUR, a fost adoptat de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional, precizează Agerpres.

