Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis redacției DC News numărul de credincioși care au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului din București până miercuri, 29 octombrie 2025.

„80.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar la Catedrala Națională. Timpul de asteptare este intre 6 si 8 ore. La pelerinajul desfășurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaște aproximativ 120000 de pelerini în total. Toate cele bune!“, a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Duminică, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar s-a făcut în mod organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei.

Persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naţionale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ce invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, inclusiv pe timpul nopţii, sfântul lăcaş urmând a fi deschis "zi şi noapte" până în ultima zi a lunii octombrie.

După 31 octombrie, Catedrala Mântuirii Neamului va rămâne deschisă, dar nu va mai fi permis accesul credincioșilor în Sfântul Altar. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a confirmat acest lucru pentru DC News.