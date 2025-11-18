€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Info utile Costel Fotea: Încă un pas pe șantierul Muzeului de Artă Vizuală la Galați
Data publicării: 09:23 18 Noi 2025

Costel Fotea: Încă un pas pe șantierul Muzeului de Artă Vizuală la Galați
Autor: Crişan Andreescu

muzeu
 

Am verificat stadiul lucrărilor la noul Muzeu de Artă Vizuală. În prezent, constructorii sunt concentrați pe închiderea exterioară a imobilului, astfel încât, odată cu venirea sezonului rece, să poată continua lucrările la interior,a anunțat Costel Fotea.

"Au fost finalizate termoizolarea și hidroizolarea corpului de clădire care compun ansamblul muzeal. Totodată, după montarea structurii suport, a început și instalarea plăcilor  decorative HPL, elementa care vor accentua caracterul arhitecturalspectaculos al clădirii", a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Gala'i.

"De asemenea, au sosit și primele loturi cu plăci de granit,  iar în perioada următoare va începe montarea acestora.
 În paralel, continuă lucrările interioare de compartimentare și realizare  a pereților din rigips, concomitent cu instalarea rețelelor de utilități, respectiv instalațiile electrice , precum și rețelele de apă și canalizare.

Foto: Facebook Costel Fotea

 Cu o suprafață totală desfășurată de 6.300 mp, viitorul muzeu va fi alcătuit din patru corpuri de clădire, la care se vor adăuga galeriile exterioare. Muzeul va avea patru niveluri și va include săli de expoziții, ateliere pentru artiști, laboratoare  de restaurare, o bibliotecă și o sală Auditorium cu 180 de locuri.

Muzeul de Artă Vizuală va putea, astfel, să-și valorifice patrimoniul impresionant — peste 7.000 de lucrări de artă - și va deveni un reper cultural de referință pentru Galați și întreaga regiune", a mai declarat Costel Fotea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Samira Negrouche, câștigătoarea premiului „Benjamin Fondane“ 2025 , acordat de ICR
Publicat acum 5 minute
Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia
Publicat acum 8 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse
Publicat acum 28 minute
CATANE, o coproducție România-Italia, premiera la IFFI Goa, în India
Publicat acum 47 minute
Incident periculos în Constanța: O mașină a lovit o țeavă de gaz, iar elevii unui liceu au fost evacuați
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 17 ore si 37 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 16 Noi 2025
Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close