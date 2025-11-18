Costel Fotea: Încă un pas pe șantierul Muzeului de Artă Vizuală la Galați

"Au fost finalizate termoizolarea și hidroizolarea corpului de clădire care compun ansamblul muzeal. Totodată, după montarea structurii suport, a început și instalarea plăcilor decorative HPL, elementa care vor accentua caracterul arhitecturalspectaculos al clădirii", a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Gala'i.

"De asemenea, au sosit și primele loturi cu plăci de granit, iar în perioada următoare va începe montarea acestora.

În paralel, continuă lucrările interioare de compartimentare și realizare a pereților din rigips, concomitent cu instalarea rețelelor de utilități, respectiv instalațiile electrice , precum și rețelele de apă și canalizare.

Foto: Facebook Costel Fotea

Cu o suprafață totală desfășurată de 6.300 mp, viitorul muzeu va fi alcătuit din patru corpuri de clădire, la care se vor adăuga galeriile exterioare. Muzeul va avea patru niveluri și va include săli de expoziții, ateliere pentru artiști, laboratoare de restaurare, o bibliotecă și o sală Auditorium cu 180 de locuri.

Muzeul de Artă Vizuală va putea, astfel, să-și valorifice patrimoniul impresionant — peste 7.000 de lucrări de artă - și va deveni un reper cultural de referință pentru Galați și întreaga regiune", a mai declarat Costel Fotea.