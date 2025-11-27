Microbuze românești cu dotări premium cuceresc piețele din Europa și Orientul Mijlociu

Un important producător românesc de microbuze își diversifică portofoliul și introduce pe piață noi modele electrice dedicate transportului public, al elevilor și rutelor urbane scurte. Noile vehicule au atras deja interesul expozițiilor internaționale de profil, iar compania livrează în prezent atât în țări europene, cât și în Orientul Mijlociu.

Noul microbuz electric, cel mai important model din gamă, se poate încărca în mai puțin de o oră și asigură o autonomie de circa 500 de kilometri, potrivită pentru traseele regulate din transportul public.

Este primul vehicul din Europa construit pe o platformă de tip Sprinter, destinat transportului a 19 pasageri, și dispune de dotări premium, precum scaune din piele, pereți căptușiți cu Alcantara, minibar, ușă cu deschidere electrică și un sistem multimedia cu televizor conectat permanent la internet.

Producătorul a pus un accent deosebit pe siguranță, iar modelul include cele mai moderne tehnologii de asistență: cameră 360°, senzori frontali și posteriori, sistem de monitorizare a unghiului mort, menținerea benzii, pilot automat adaptiv și recunoașterea semnelor de circulație, care ajustează automat viteza vehiculului.

Microbuz electric destinat traficului urban

Pe lângă modelul premium, producătorul a lansat și un microbuz electric destinat traficului urban, cu podea coborâtă în spate, care poate transporta 15 pasageri pe scaune și încă 8 în picioare.

De asemenea, este în dezvoltare o variantă complet adaptată nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă, cu podea coborâtă și în față și rampă de acces.

Deși pe piața internă compania se concentrează mai ales pe microbuzele școlare, modelele electrice destinate exportului au stârnit un interes semnificativ la expozițiile internaționale.

Fabrica operează cu o capacitate flexibilă, reușind să producă până la patru vehicule pe zi, în funcție de complexitatea fiecărei configurații. Microbuzele standard sunt finalizate în două-trei zile, în timp ce versiunile mari, cu peste 30 de locuri, pot necesita o perioadă mai lungă de timp, până la două luni.

Producătorul operează linii de asamblare special dedicate pentru Franța, Israel și România, precum și o linie mixtă destinată clienților din Norvegia, Spania, Belgia, Olanda și Luxemburg. Din 2026, compania intenționează să își extindă semnificativ prezența în țările nordice și în Marea Britanie.