În contextul în care Statele Unite ale Americii a pivotat deja spre zona Asia-Pacific și devin tot mai dezinteresate de spațiul european, Ștefan Popescu, analist de politică externă, și jurnalistul Răzvan Dumitrescu, au avut un dialog despre viitorul proiectului european.

„Europa nu mai este în centrul unei strategii, ci la marginea strategiei Statelor Unite ale Americii. Nu mai ești în centrul, ești la margine“, a spus Ștefan Popescu.

„Dar ce înseamnă că ești la margine?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Că ești mai vulnerabil“, a replicat Ștefan Popescu.

„În fața cui?“, a insistat jurnalistul.

„Devii un semn de obiect de tranzacționare și nu mai poți aspira la nicio idee de autonomie strategică europeană - britanicii cred că în acest caz au fost mai realiști decât francezii. Asta a fost o chestiune de retorică și nu de realitate, fiindcă Europa nu a fost construită să poată acționa în acest sens.

Europa am construit-o pe piatra de temelie a Tratatului Atlanticului de Nord din 1949, pe umbrela de securitate americană. Dacă America își reconsideră relația transatlantică, asta va avea niște consecințe extraordinare asupra proiectului european, pe care noi nu le evaluăm acum și nu le putem vedea în totalitate.

Dacă noi credem că proiectul european va rămâne configurat la fel în momentul în care relația transatlantică se schimbă, cred că suntem într-o mare eroare“, a spus, la DC News, Ștefan Popescu.