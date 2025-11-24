Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a dezvăluit, la emisiunea Anti mit de la DC News, cât de important este ca, atunci când învățăm, să subliniem anumite fraze de interes și, de asemenea, cât de importante sunt culorile alese pentru acest lucru.

„Folosirea markerului pe pasajele mai importante ajută la învățare?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Scoaterea în evidență e bună, dar trebuie culori diferite. Nu trebuie aleasă aceeași culoare, dar nici nu trebuie alese la întâmplare.

Încercați să vedeți ce vrea creierul vostru să vă spună. Trebuie să aveți toate culorile în față. A pune roșu peste un cuvânt care reprezintă ceva de forță, de pasiune, de exemplu, îl vei reține mai ușor. Dacă îl subliniez cu albastru, creierul intră într-o anumită disonanță și nu se simte confortabil să aibă o culoare care duce într-o direcție diferită față de cuvântul pe care este pusă.

Trebuie să existe consonanță, deoarece creierul are nevoie de unitate și nu îi plac lucrurile disparate. El nu poate să conceapă că Pământul e și rotund, și plat. Ori e așa, ori e așa. Va tinde să tragă toate informațiile în direcția pe care a setat-o la un moment dat. Va fi convins de ceva, iar toate informațiile care vin după vor fi selectate și puse tot în direcția pe care și-a asigurat-o. Foarte greu mai poate fi schimbată, după ce toate informațiile sunt alese pentru a încuraja informația inițială“, a explicat prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

