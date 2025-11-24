€ 5.0891
Data actualizării: 08:10 24 Noi 2025 | Data publicării: 08:10 24 Noi 2025

EXCLUSIV Sfaturile unui profesor pentru tineri ca să învețe mai ușor / video
Autor: Ioan-Radu Gava

sfaturi tineri invatare Foto: Unsplash
 

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a detaliat o tehnică de învățare pentru ca tinerii să memoreze informația mai ușor.

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a dezvăluit, la emisiunea Anti mit de la DC News, cât de important este ca, atunci când învățăm, să subliniem anumite fraze de interes și, de asemenea, cât de importante sunt culorile alese pentru acest lucru.

„Folosirea markerului pe pasajele mai importante ajută la învățare?“, a întrebat Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Triunghiul iubirii: Trendul care a făcut furori pe TikTok. De ce a fost preluat de psihologi și ce funcționează cu adevărat / video

„Scoaterea în evidență e bună, dar trebuie culori diferite. Nu trebuie aleasă aceeași culoare, dar nici nu trebuie alese la întâmplare.

Încercați să vedeți ce vrea creierul vostru să vă spună. Trebuie să aveți toate culorile în față. A pune roșu peste un cuvânt care reprezintă ceva de forță, de pasiune, de exemplu, îl vei reține mai ușor. Dacă îl subliniez cu albastru, creierul intră într-o anumită disonanță și nu se simte confortabil să aibă o culoare care duce într-o direcție diferită față de cuvântul pe care este pusă.

Trebuie să existe consonanță, deoarece creierul are nevoie de unitate și nu îi plac lucrurile disparate. El nu poate să conceapă că Pământul e și rotund, și plat. Ori e așa, ori e așa. Va tinde să tragă toate informațiile în direcția pe care a setat-o la un moment dat. Va fi convins de ceva, iar toate informațiile care vin după vor fi selectate și puse tot în direcția pe care și-a asigurat-o. Foarte greu mai poate fi schimbată, după ce toate informațiile sunt alese pentru a încuraja informația inițială“, a explicat prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Extremele se atrag: Mit sau realitate, o întrebare pe care toți o pun într-o relație. Poveste de Hollywood care se termină prost? Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

