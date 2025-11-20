€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Info utile Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, restaurată și pusă în valoare
Data publicării: 12:54 20 Noi 2025

Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, restaurată și pusă în valoare
Autor: Crişan Andreescu

statuie
 

Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani va fi restaurată printr-un proiect în valoare de un milion de euro, a anunțat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

"Am lansat proiectul"Istoria care ne unește", prin care Consiliul Județean Galați, în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” și Consiliul Raional Cahul, a obținut o finanțare europeană de peste un milion de euro pentry restaurarea  complexului monumental de la Roșcani, dedicat lui Ioan Vodă cel Viteaz", a anunțat Costel Fotea.

"Trebuie să ne cunoaștem istoria și să fim mândri de trecutul nostru. Prin acest proiect readucem în prim-plan figura eroică a lui Ioan Vodă cel Viteaz – domn al Moldovei între 1572 și 1574, simbol al curajului și al luptei împotriva dominației otomane – și redăm comunităților de pe ambele maluri ale Prutului un important reper identitar. 

Foto: Facebook Costel Fotea

Statuia din bronz realizată de Gheorghe Turcu, inaugurată în 1976, pentru a comemora împlinirea a patru secole de la bătălia de la Roșcani, va fi expertizată, consolidată și restaurată.  Vor fi refăcute și platforma ce include cele trei terase și scara monumentală cu 28 de trepte, precum și întreaga zonă înconjurătoare, inclusiv parcarea și căile de acces.

Proiectul include și 12 evenimente culturale comune: lecții de istorie pentru 600 de elevi, un album cu povestri istorice mai puțin cunoscute din regiunea noastră, schimburi de experiență cu experți în turismși patrimoniu, precum și activități de promovare  a tradițiilor și valorilor culturale locale.

Istoria ne unește, iar datoria noastră este să transmitem noilor generații moștenirea înaintașilor", a ținut să amintească Costel Fotea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Consilierul Vlad Voiculescu, implicare în campania electorală. Îl va demite Nicușor Dan, ca pe Ludovic Orban?
Publicat acum 19 minute
Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă
Publicat acum 55 minute
Salarii de 8.100 € fără studii: Țara europeană ce caută 85.000 de muncitori
Publicat acum 1 ora si 17 minute
MAI, despre sistemul E-Sigur: Este în lucru, nu blocat, procesează deja sancțiuni
Publicat acum 1 ora si 22 minute
O cursă TAROM nu ar fi putut alimenta în Belgrad pentru că furnizor e Lukoil. Ar fi făcut escală la Timișoara - surse
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat acum 18 ore si 59 minute
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close