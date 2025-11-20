Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, restaurată și pusă în valoare

"Am lansat proiectul"Istoria care ne unește", prin care Consiliul Județean Galați, în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” și Consiliul Raional Cahul, a obținut o finanțare europeană de peste un milion de euro pentry restaurarea complexului monumental de la Roșcani, dedicat lui Ioan Vodă cel Viteaz", a anunțat Costel Fotea.

"Trebuie să ne cunoaștem istoria și să fim mândri de trecutul nostru. Prin acest proiect readucem în prim-plan figura eroică a lui Ioan Vodă cel Viteaz – domn al Moldovei între 1572 și 1574, simbol al curajului și al luptei împotriva dominației otomane – și redăm comunităților de pe ambele maluri ale Prutului un important reper identitar.

Foto: Facebook Costel Fotea

Statuia din bronz realizată de Gheorghe Turcu, inaugurată în 1976, pentru a comemora împlinirea a patru secole de la bătălia de la Roșcani, va fi expertizată, consolidată și restaurată. Vor fi refăcute și platforma ce include cele trei terase și scara monumentală cu 28 de trepte, precum și întreaga zonă înconjurătoare, inclusiv parcarea și căile de acces.

Proiectul include și 12 evenimente culturale comune: lecții de istorie pentru 600 de elevi, un album cu povestri istorice mai puțin cunoscute din regiunea noastră, schimburi de experiență cu experți în turismși patrimoniu, precum și activități de promovare a tradițiilor și valorilor culturale locale.

Istoria ne unește, iar datoria noastră este să transmitem noilor generații moștenirea înaintașilor", a ținut să amintească Costel Fotea.