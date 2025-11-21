€ 5.0889
Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Data publicării: 12:29 21 Noi 2025

Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Autor: Tiberiu Vasile

Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene (Iași) Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene. Sursa Foto: Freepik
 

Un oraș se pregătește să devină primul din România care va avea un tren suspendat, un proiect urban inovator și sustenabil, realizat cu sprijinul finanțării europene.

Orașul Iași se află la un pas de a deveni primul din România care va beneficia de un tren suspendat, dacă planurile locale prind contur. Reprezentanții Consiliului Local și Consiliului Județean Iași se vor întâlni vineri pentru a discuta Studiul de Prefezabilitate necesar demarării proiectului Monorail Iași.

Un sistem de tip monorail presupune un tren suspendat care circulă pe o singură șină ridicată deasupra solului, ceea ce îl transformă într-o soluție urbană inovatoare și prietenoasă cu mediul. Potrivit sursei bzi.ro, proiectul ar putea fi finanțat integral prin noul program multianual 2028–2034 al Comisiei Europene, datorită caracterului său sustenabil.

Cătălin Urtoi, co-fondator al Asociației HaiCăSePoate, a subliniat importanța sprijinului politic comun pentru proiect: “În interesul ieșenilor, indiferent de culoarea politică”, a transmis el joi seara, făcând apel la colaborarea autorităților locale.

Discuțiile vineri se vor axa pe soluții concrete pentru reducerea blocajelor de trafic și pe evaluarea fezabilității implementării unui tren suspendat finanțabil prin fonduri europene. Traseul preliminar propus include zone importante precum Parc Industrial, pod Cerna, Splai Bahlui, Cantemir, Podu Roș, Tudor Vladimirescu, Gara Centrală, Nicolina, Bucium, Granit, Păcurari și Aeroport.

Exemple internaționale de trenuri suspendate

Sistemele de trenuri monorail, care circulă pe o singură șină, sunt utilizate atât pentru transportul pasagerilor, cât și pentru marfă. Șina poate fi supraterană, la nivelul solului, subterană sau în tuneluri, iar vehiculele pot fi suspendate de aceasta sau amplasate deasupra.

La nivel mondial, mai multe orașe au devenit recunoscute datorită monorail-urilor. În SUA, exemple notabile sunt trenurile Disney din Florida și California, precum și cele din San Francisco și Miami, unde sistemele pot avea mai multe suprafețe de rulare pe grinzi. În Europa, trenul suspendat de la Universitatea din Dortmund, dezvoltat de Siemens, și cel aflat în construcție la Aeroportul Internațional Düsseldorf reprezintă repere importante. În Sydney, un monorail similar circulă pe o grindă singulară, iar în Asia, Osaka deține un sistem de monorail extins.

Dacă proiectul Monorail Iași va fi implementat, orașul va deveni primul din România cu un tren suspendat, realizat printr-un parteneriat susținut de finanțarea europeană, deschizând astfel drumul către o mobilitate urbană modernă și sustenabilă.

iasi
tren suspendat
tren
fonduri europene
